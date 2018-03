Altuna III no lo tiene nada claro Martija, Altuna III, Elezkano II y Rezusta, ayer en Vitoria. :: aspe Tras entrenarse ayer, el delantero aplaza hasta hoy la decisión de jugar o no el domingo ELOY MADORRÁN Viernes, 23 marzo 2018, 12:09

Logroño. El material a elegir era lo de menos ayer en el frontón Ogueta de Vitoria. Lo verdaderamente importante era conocer cómo se encontraba Altuna III y saber si el delantero de Amézqueta podrá estar el domingo en el partido.

Bajo la supervisión de Etxaniz, junto a Erik Jaka, el pelotari guipuzcoano se estrenó durante media hora. No iba la cosa bien del todo. Al final, el propio pelotari resolvió las dudas, o no. «Aunque he mejorado, sigo teniendo molestias. Toda la semana no he podido entrenarme por el dolor y después de hacer una sesión quiere ver cómo me levanto mañana [por hoy]. Estoy mejor de lo que pensaba, pero todavía tengo miedo. Andando no tengo nada, en los desplazamientos laterales es cuando noto las molestias. Lo que quiero por encima de todo es venir el domingo sin ninguna duda para darlo todo». Así que la decisión final se tomará durante la jornada de hoy. Será el propio Altuna III, en función de sus sensaciones, el que tenga la última palabra.

En lo estrictamente deportivo, Elezkano II y Rezusta llegan a la cita del domingo con la obligación de ganar para estar en la gran final. Por lo tanto, no se paran a pensar si jugará Altuna III o no. «No estamos pensando si juega Altuna III o Jaka. Prefiero que juegue porque significa que se ha recuperado y, como somos compañeros, le deseamos su pronta recuperación. Si le sustituye Jaka, no hay más que ver el nivel con el que está jugando y lo tendremos también muy complicado», resumió Danel Elezkano.

El delantero de Zarátamo no escondió que para él no se trata de un encuentro más: «Es un partido especial, es muy bonito estar a las puertas de mi primera final».

En cuanto al cestaño para el partido, Elezkano II y Rezusta separaron tres pelotas de 106, 106,2 y 106,3 gramos de peso. Por su parte, Altuna III y Martija se decantaron por tres cueros de 105, 105,2 y 105,8 gramos.