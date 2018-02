Los aficionados toman el Adarraga Esta tarde (18.00 horas) se juegan las finales del Cuatro y Medio en categoría Juvenil y Mayores ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 22 febrero 2018, 01:04

No se equivoquen. Cuando se habla de pelota aficionada, no significa pelota de segunda categoría o pelota con menos seguidores. Sólo es pelota aficionada. Es decir, que la practica gente que al día siguiente acude a su puesto de trabajo a ganarse el jornal. Pero no por eso tiene menos mérito.

Es más, en muchas ocasiones, la pelota de aficionados es un reclamo mayor que los grandes programas de las empresas profesionales. Si quieren un ejemplo, acudan esta tarde al frontón Javier Adarraga de Logroño. Allí, a partir de las 18.00 horas, la Federación Riojana de Pelota programa un festival que reunirá a un gran número de aficionados, probablemente mayor que el último de profesionales que se citó en Logroño. Ya se sabe que lo que no afecta al bolsillo siempre tiene mayor tirón entre los aficionados.

El plato fuerte de la tarde llegará después de dos partidos del Cuatro y Medio de juveniles cuando se disputen las finales del torneo de la 'jaula' de las principales categorías. El primer turno corresponderá a los mejores pelotaris juveniles que se medirán por el título: De Pedro contra Arrillaga.

El partido más importante de la tarde de este jueves lo disputarán el logroñés Zabala contra el pelotari de Nájera Prado. Es la final de categoría de Mayores. Zabala se clasificó para la final después de que su rival en la semifinal, Sánchez, suspendiera su duelo por problemas físicos. En la otra semifinal, que sí se disputó el jueves pasado, Prado se deshizo sin muchos problemas de Lerena por un contundente 22-10.

Partidos de parejas

Comenzará la tarde con dos partidos de parejas correspondientes a categorías menores. En la primera cita Mario y Manzanares (Nájera) se enfrentarán a la pareja formada por Sergio y Fernando (Villamediana). A continuación, turno para la pareja de Baños de Río Tobía formada por Darío y Loza que se enfrentará a Plaza y Galder, del club Titín III de Logroño.