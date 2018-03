Adrián Prado debuta esta tarde con Garfe

logroño. El pelotari najerino Adrián Prado inicia esta tarde (Nájera, 17.00 horas) una nueva aventura profesional en la que estará ligado a la empresa Garfe. El delantero, arropado por Azanza, se enfrenta en el frontón de Nájera a la pareja formada por Xala y Aldave. Antes, un primer partido entre García-Merino III contra Paraguayo-Ibáñez. El precio de las entradas es de 1o euros.

«Estuvimos hablando hace unas semanas sobre la posibilidad de entrar en la plantilla y la verdad es que estoy muy contento de empezar a jugar con ellos», explicaba ayer el protagonista.

CARTELERA Hoy, Nájera 17.00 horas PARTIDO Prado-Azanza/Xala-Aldave Hoy, Lequeitio 17.00 horas (ETB1) PARTIDO Darío-Uriondo/Elordi-Irusta Jaka-Martija/Altuna III-Tolosa Ayer, Pamplona. CORREDOR PUNTOS Arretxe II-Erasun/Ugalde-Lasa IV 18-13 Final Parejas de Promoción Agirre-Iturriaga/P Etxeberria-Jaunarena 22-21 Parejas Retegi BI-Merino II/Laso-Imaz 13-22

Prado, con 22 años, ya había disputado tres festivales con la empresa Asegarce, pero ha decidido emprender su propio camino viendo la política de incorporaciones de la promotora bilbaína. «He jugado tres festivales con ellos y me fueron bastante bien. Pero ellos están cogiendo a gente más joven, aunque yo tengo 22 años... Pero no me cierro la puerta. Yo voy a disfrutar ahora de lo que tengo y si llega la oportunidad pues la aprovecharé», argumentaba ayer Prado.

El delantero de Nájera juega en casa, ante su público, en este primer partido en el que tendrá las cosas muy complicadas: «Contra Xala será un partido duro seguro porque Xala sigue jugando muchísimo, está físicamente como un toro y será un partido complicado seguro».

Darío juega en Lequeitio

En este domingo de compás de espera entre la final del Parejas de Promoción que se disputó ayer, y la de Primera que se juega el domingo que viene, esta tarde se programa un festival en Lequeitio por parte de la empresa Aspe. El riojano Darío formará con Uriondo contra Elordi e Irusta. A continuación, Jaka-Martija contra Altuna III-Tolosa.