Aitor Zubieta abandona la pelota por las lesiones

El navarro Aitor Zubieta ha anunciado hoy su retirada como pelotari profesional obligado por las lesiones, a pesar de haber intentado recuperarse de "mil formas", pero a los 33 años ha decidido adoptar esta decisión aunque le quedaban dos años más de contrato con la empresa manista Aspe.

"Ha llegado el fin como pelotari profesional. Ya no me vestiré otra vez de blanco, pero es lo que hay y los aficionados se merecen conocerlo", ha afirmado Zubieta en rueda de prensa.

El zaguero de Etxarri-Aranatz, inactivo desde hace casi un año, ha recordado los problemas físicos que ha tenido durante su carrera, con cinco operaciones entre las dos rodillas y el tendón de Aquiles, aunque la lesión que le ha obligado a retirarse ha sido en la rodilla derecha.

"He tenido bastantes percances y lesiones muy graves. Me he recuperado de todas, pero no ha podido ser de la última que fue en Bermeo en septiembre de 2015", ha indicado.

"Desde entonces me he intentado recuperar de mil formas. Me han operado. Hemos tratado con todos los médicos posibles y todos los tratamientos (incluido con plasma enriquecido), pero no lo hemos podido conseguir", ha añadido.

El navarro ha señalado que ha intentado apurar su recuperación "hasta hace un mes largo", a pesar de que prácticamente vio que "era imposible" desde el torneo de San Fermín del año pasado.

A pesar de todo, Zubieta ha dicho que deja la pelota profesional "muy contento" con lo que ha hecho: "Me voy a quedar con lo positivo, aunque tengo la sensación de que los mejores años los he perdido rehabilitándome".

Ha comentado que puede enfocar su vida con sus estudios de ingeniería y docencia, aunque siempre seguirá vinculado a la pelota, "uno de los pilares" de su vida. "Siempre seguiré siendo pelotari", ha asegurado.

Zubieta ha agradecido "todo el cariño de la gente pelotazale" y ha manifestado que, pese a las lesiones, ha sido un "privilegiado".

"Me he sentido y me siento muy querido y eso es lo que más llevo de la pelota. Me ha llenado y es algo por lo que vale sufrir", ha declarado.

El de Etxarri Aranatz, muy emocionado durante su despedida, ha desgranado una amplia lista de agradecimientos, con especial atención a Jokin Etxaniz, Carlos Navarro y Fernando Vidarte, y en el plano personal a su mujer y sus padres.

El administrador único de Aspe, Fernando Vidarte, ha señalado que le ofrecieron a Zubieta un festival de homenaje, pero que el navarro ha declinado, aunque el 7 de julio, en la final del Torneo de San Fermín, se le entregará una distinción. Vidarte ha elogiado la carrera deportiva de Zubieta, "número uno de los zagueros en sus mejores momentos y campeón del Parejas en 2010".

"Ha sido una pena y una pérdida para la pelota. Le quedaban dos años y ha sido una faena muy grande para él y para la pelota", ha dicho Vidarte. Zubieta ha estado arropado en su despedida por familiares, amigos y pelotaris.