Irribarria defenderá su título

Iker Irribarria tendrá la oportunidad el 28 de mayo de renovar su título de campeón manomanista. El delantero vasco superó ayer a Beñat Rezusta en el Astelena de Eibar, que despidió a ambos con sus aficiones puestos en pie. 22-17 ganó el pelotari de Arama a su compañero en el torneo de Parejas que recientemente celebraron juntos. Irribarria va camino de romper históricos registros pues su juventud, 20 años, le permite crecer mucho. Condiciones no le faltan.

IRRIBARRIA REZUSTA 22-17 Duración: 48 minutos Pelotazos: 178 Saques: Irribarria, 4; Rezusta, 2 Faltas: Irribarria, 4; Rezusta, 1 Ganados: Irribarria,11; Rezusta, 10 Perdidos: Irribarria, 5; Rezusta, 5 Marcador: 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 3-3, 9-3, 9-4, 12-4, 12-5, 13-5, 13-8, 16-8, 16-9, 21-9, 21-17 y 22-17 Incidencias: Astelena de eibar. Casi mil espectadores en las gradas.

Fue Rezusta quien tomó el saque en un compromiso en el que su adversario era favorito. Luce el título en su pecho y sus condiciones para la distancia son fabulosas. Aun así, Rezusta se adelantó en el marcador en un inicio muy igualado en el que Irribarria se mostró más certero, como a lo largo del partido. Después de empatar el duelo a tres tantos, el delantero de Arama aprovechó un fallo de Rezusta para romperlo. Una tacada de seis tantos provocó la primera crisis, 9-3. Irribarria ejecutaba todas las suertes con precisión. Gancho, saque y remate, apertura al ancho,... y su rival sumaba demasiados errores. Los frenó con un gancho, pero una inoportuna falta de saque dio a Iker el décimo tanto. Dos errores más significaron el 12-5.

La distancia estaba abierta e Irribarria la administraba perfectamente. Ni siquiera se ponía nervioso a pesar de su juventud. Superó la prueba cuando Beñat enlazó tres tantos seguidos, incluido su primer error en el partido. 13-8. Pero Irribarria es hombre de recursos. Y de golpe. No desbordó a su rival, pero le obligó a dejar pelota entregada. Mal asunto, porque sabe acabar el tanto. El partido avanzaba con rapidez entre aciertos del campeón y desaciertos del aspirante, que quería golpear a la pelota para alejar a su rival del frontis, que siempre busca el aire. Y cuando aumenta la fuerza, la precisión disminuye. A Rezusta le suele pasar. Fuerza el golpe y la pelota pierde dirección, se le cae o se le va arriba. Con 21-9 el duelo estaba sentenciado, pero Beñat ha demostrado que no se entrega. No tenía nada que perder. Y no lo hizo, porque el vigesimosegundo cartón se lo ganó el finalista.

Antes del desenlace, Rezusta tiró de casta. Aquí sí se asustó Iker Irribarria. Una dejada abrió su gran tacada, aunque insuficiente. Dos errores de su oponente la alimentaron, pero el mérito de llegar a esos diecisiete tantos fue de Beñat. El que más ha sumado ante Irribarria, aunque nadie ha logrado llegar al veintidós frente a él. Oinatz Bengoetxea lo intentará en la final. Y puede lograrlo.

En el partido que cerraba la tarde, Darío e Irusta ganaron por 18-13 a Ugalde y Merino.