Dos amigos que se enfrentan por un puesto en la final

logroño. Son guipuzcoanos, zurdos, amigos, acaban de ganar juntos el Campeonato de Parejas y el domingo serán rivales en la segunda semifinal del Cuatro y Medio. Irribarria y Rezusta cumplieron ayer con el protocolario acto de la elección de material para el encuentro del domingo en Eibar.

Llegan a esta cita los dos pelotaris con dos trayectorias bien distintas. Por un lado, Irribarria defiende el título conseguido el año pasado, y es favorito al triunfo. Además, el de Arama está jugando bien. «Llego con buenas sensaciones. El último partido lo jugué bien y en los entrenamientos también he mejorado», reconoce Irribarria.

Por otro lado, Rezusta se ha convertido en el único zaguero en clasificarse para las semifinales. El de Vergara está haciendo historia. Semana a semana ha ido eliminando a sus adversarios (Víctor y Altuna III) partiendo siempre con la etiqueta de víctima. «Cuando jugué el primer partido, incluso en los entrenamientos, albergaba muchas dudas. Pero ahora me encuentro mejor, he tenido más tiempo para preparar. Yo no esperaba llegar tan lejos, sobre todo después de las dudas que tuve al principio», comentó el zaguero.

Turno para los halagos mutuos, en este caso entre amigos. «Irribarria está muy fuerte. Soy consciente de que tengo un partido muy complicado. El intentará llevar la batuta, pero yo intentaré ponerle en aprietos», afirma Rezusta.

Corresponde Irribarria: «Yo siempre he tenido confianza en las facultades de Beñat en el manomanista. Es un grandísimo pelotari que le da muy fuerte a la pelota».

No hubo discrepancias en cuanto al material. Irribarria separó dos pelotas de 106,4 y 105,8 gramos, mientras que Rezusta apostó por dos cueros de 106,3 y 106,5 gramos de peso.

El domingo se resolverá la incógnita. O el vigente campeón se presenta en la final para defender el título o Rezusta consigue otra proeza.