Untoria se asoma a su segunda final

El zaguero najerino Álvaro Untoria se asoma esta tarde (17.00 horas, ETB1) a su segunda final del Campeonato de Parejas. El riojano, acompañado por Aimar Olaizola II, saltará a la cancha del frontón Bizkaia para enfrentarse a Irribarria y Rezusta.

Después de la victoria de ayer en el frontón Labrit de Bengoetxea VI y Larunbe, Olaizola II y Untoria están obligados a ganar si quieren repetir escenario el día de la gran final. Complicada empresa si se tiene en cuenta la trayectoria de los rivales, que han dominado el torneo desde su inicio.

La primera final de Untoria, hace dos años, le llegó por sorpresa. Entró como sustituto de Aretxabaleta y, jornada a jornada, al más puro estilo Simeone, se plantó en la lucha por la chapela. Y terminó con ella en la cabeza, abrazado a Oinatz Bengoetxea, su compañero, en un capricho del destino que el de Nájera nunca olvidará. Ese trampolín le sirvió para instalarse definitivamente en los partidos de Primera. En resumen: Untoria aprovechó su oportunidad.

Con estos precedentes es normal que el riojano se sienta cómodo en el frontón Bizkaia: «Me trae recuerdos buenos. La verdad es que suelo jugar cómodo allí. Me gusta porque el partido tiende a endurecerse y el frontón desgasta un poco más las pelotas. He jugado muy a gusto en ese frontón siempre que he estado y ojalá que el domingo -por hoy- sea igual. Muy contento de jugar allí.»

Jugar entre los grandes significa aguantar la presión. Untoria y Olaizola II están acostumbrados a este tipo de partidos (más el navarro que el riojano), de hecho llevan prácticamente dos meses en los que cada partido es una final. Están entrenados.

Irribarria y Rezusta, por su parte, llegan a la cita con la tranquilidad de saberse favoritos. En realidad, ha sido la pareja dominadora de la liguilla de cuartos de final (doce victorias en catorce jornadas) y de las semifinales (dos victorias en dos partidos). Por ese motivo, si Irribarria y Rezusta logran once tantos, estarán matemáticamente clasificados para la final.

Untoria es consciente de que esta tarde le tocará sufrir. En realidad, sabe que jugando con Olaizola II el objetivo de todos los rivales es pasar por arriba al de Goizueta y castigar al riojano. Ya lo vivió el sábado pasado contra Elezkano II y Zabaleta. El problema de esta tarde es que los dos pelotaris de Aspe, tanto Irribarria como Rezusta, pegan con el viento a favor. Están en un gran momento, son capaces de compaginar potencia y control. Casi nada.

Untoria ya tiene su plan hecho en la cabeza. «Ya estoy acostumbrado, en casi todos los partidos han ido a pasarme a mí y a librar a Aimar. Son dos grandes pegadores, apenas comenten fallos y es un partido muy complicado», reconoce.

También está en la cabeza del zaguero najerino el plan de ruta para llevarse la victoria y, por extensión, la clasificación para la final del Parejas. «Las bazas pasan por aguantar a Irribarria y Rezusta, intentar no fallar mucho, aunque es complicado porque con la fuerza que le dan te obligan mucho. Pero todo pasa por minimizar fallos», sentencia Álvaro Untoria.