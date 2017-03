En busca del premio gordo

El del domingo es un partido con premio gordo para los vencedores. Se verán las caras Bengoetxea y Mikel Larunbe contra Irribarria y Rezusta en el Atano III de San Sebastián, donde ayer se citaron para elegir el material del encuentro. Son las dos parejas ganadoras en la primera jornada. Así que el ganador del domingo tendrá como premio la clasificación para la final del Parejas.

Bengoetxea VI, veterano en partidos de esta importancia, no se obsesiona con la final y también le quita presión a su pareja: «Es un partido difícil, igual que lo será el tercero. No pensamos en la final. Buscamos disfrutar en estas semifinales y darlo todo. Le he dicho a Mikel que esté tranquilo y que no piense en la final. Es un encuentro para jugar, a poder ser, sin presión y rendir lo mejor posible».

A pesar de que Irribarria y Rezusta firmaron una liguilla de cuartos casi perfecta, perdieron sus dos encuentros contra sus rivales del domingo. «Hemos perdido las dos veces que hemos jugado ante ellos. Por eso digo que los favoritos son ellos y sería noticia que perdieran ante nosotros. La clave por la que perdimos en las dos ocasiones puede ser que no nos dejaron jugar nuestro juego. Además, a Oinatz le salió todo y Larunbe hizo un partidazo», recordó Irribarria.

Larunbe tuvo palabras de agradecimiento para su compañero: «El campeonato psicológicamente es duro y muy largo con rachas buenas y rachas malas. Cuando he sufrido más, Oinatz me ha ayudado mucho con su forma de ser y carácter».

Incluso Larunbe recibió elogios de su rival en la zaga este domingo: «Larunbe está ofreciendo un gran nivel de juego. Ha tenido sus partidos malos, como todos nosotros, pero no hay más que ver lo que jugó el sábado pasado en el Labrit», comentó ayer Rezusta.

Irribarria y Rezusta separaron tres pelotas de 105, 106 y 106,5 gramos. «Hemos encontrado lo que queríamos. Las nuestras tienen algo más de bote y las de Oinatz y Mikel son más bajas. El material es el mismo que hemos separado a lo largo de todo el Campeonato y no vamos a cambiar», reconoció Irribarria.

Por su parte, Bengoetxea VI y Larunbe eligieron tres cueros de 106,8, 105,8 y 106,2 gramos.

El frontón Atano III de San Sebastián acogerá el domingo un duelo de ganadores con un premio gordo: un puesto en la final del Campeonato de Parejas.