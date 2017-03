La primera final antes de la final. El partido del sábado en el Labrit no tiene margen de error para los cuatro protagonistas. Una derrota es sinónimo de eliminación. Un triunfo permite pasar a la siguiente final y soñar con pelear por la chapela.

Ayer en el Labrit se citaron Olaizola II-Untoria y Elezkano II-Zabaleta para elegir material. No hubo muchos problemas con las pelotas. Los cuatro protagonistas dieron el visto bueno al material, cada uno con sus características. «Las nuestras tienen un poco más de tiro y las suyas son un poco más lentas», decía Untoria. «Con las pelotas de ellos será difícil pasar a Aimar porque no salen tanto de frontis», confesaba Zabaleta. La pareja de Asegarce separó tres cueros de 106,1, 105,5 y 104,9 gramos. Mientras que Elezkano II y Zabaleta optaron por tres pelotas de 105,6, 106,9 y 106,3 gramos de peso.

Olaizola y Untoria llegan 'tocados' a la cita del sábado después de perder el sábado un partido que tenían encarrilado (12-3). «La primera parte fue buena y en la segunda ellos jugaron muchísimo y se llevaron el partido. No pudimos hacer nada: a mí me dominaron y Aimar no tuvo pelota para entrar», reconocía el zaguero de Nájera.

«El problema es que no llegamos a 22. Hasta el tanto 14 jugamos muy bien y de ahí en adelante cambió y ellos jugaron muchísimo», apostilló Olaizola II.

En cuanto el partido que les espera el sábado en Pamplona, el delantero de Goizueta ya avisa de que no será nada fácil: «Si tenemos pelota adelante, hay que terminar. Y con Zabaleta detrás, más. Pero durante mucha parte del partido estaremos dominados porque Zabaleta le da mucho así que habrá que empezar defendiendo bien».

Untoria se encuentra muy mentalizado del trabajo que tiene que hacer: «Todos queremos jugar este tipo de partidos. Los dos de la última jornada de cuartos fueron igual. Hay que salir con energía y a por ellos».

En el otro bando tampoco brilla el sol. La semana pasada no pudieron con la pareja de zurdos. Elezkano II ya visualiza qué tipo de partido se verá: «Nuestro juego pasa porque José (Zabaleta) le dé atrás y yo, las que tenga, rematarlas sin miedo. Si me pongo a darle para atrás no voy a hacer nada porque no soy pegador».

Su compañero, José Javier Zabaleta, llega al Labrit después de jugar un mal partido el fin de semana pasado. «Estoy con chispa pero sin control. El otro día en Eibar me encontraba bien calentando pero nada más empezar fallé, me puse nervioso y me bloqueé. Nunca me había pasado», apuntó ayer tras la elección de material.

El zaguero navarro acepta la condición de favoritos de sus rivales: «Tenemos que jugar los dos un partido completo para poder ganar a cualquiera de las dos parejas que nos quedan».

Salaverri, baja el sábado

El zaguero de Fuenmayor, Rubén Salaverri, no podrá jugar el sábado en el Labrit. El riojano tenía previsto pelear junto a Peña II contra otro riojano, Gorka, que sustituye a Errandonea, y a Martija.

Finalmente será Ibai Zabala el que juegue en el lugar de Salaverri. Apurarán las opciones de entrar en la final del Parejas de Promoción que Arteaga y Erasun tienen la mayoría de boletos para disputar.