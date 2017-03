Elogios de ida y vuelta en el Labrit

El frontón Labrit de Pamplona acogió ayer la elección de material correspondiente al primer partido de las semifinales del Campeonato de Parejas. Buena sintonía y piropos entre los cuatro protagonistas.

El zaguero najerino Álvaro Untoria ha pasado su particular calvario y ahora se encuentra en el mejor momento del campeonato. El riojano reconoce que las críticas recibidas en sus peores partidos del Parejas le sirvieron de estímulo. « En la liguilla sí que pasé unos partido peor, con muchas críticas y mucha presión que me metía yo mismo. Y así es difícil jugar, salía a la cancha y no disfrutaba y lo pasaba mal. Pero todas las críticas las llevé a mi terreno, supe asimilarlas y me he hecho más fuerte. He salido a disfrutar y darlo todo y las cosas han salido bien», comentó.

Untoria quiso aprovechar la ocasión para agradecer en público la ayuda que le ha brindado su compañero Olaizola durante los peores partidos: «Me ha animado mucho, tanto en los partidos como luego. Entre semana hablaba con él y me decía que no pasaba nada, que quedaba mucho torneo por delante, que teníamos que salir a sumar como pareja y nada más». «Me ha ayudado un montón ver que una figura como Aimar veas te apoya y está contigo. Quiero darle las gracias», incidía el najerino.

Olaizola II Delantero Bengoetxea VI Delantero «Oinatz está jugando muy bien todo el campeonato y Larunbe es un pelotari que entrega muy poco» «Sabíamos que Untoria iba a ir poco a poco para arriba. Cuando está con chispa es un gran zaguero»

Olaizola II, compañero del riojano, destaca la calidad de sus rivales este sábado, Bengoetxea VI y Larunbe: «Oinatz está jugando muy bien todo el campeonato y Larunbe ha tenido algún partido en el que se ha puesto nervioso, algo normal porque es muy joven, pero es un pelotari que entrega muy poco y con las dos manos extiende mucho la pelota».

La chispa de Álvaro

Fue una mañana la de ayer con elogios de ida y vuelta. Bengoetxea VI aprovechó la ocasión para destacar la calidad de sus contrincantes: «Están en el mejor momento de la temporada. Aimar ha cogido chispa y Untoria sabíamos que iba a ir poco a poco para arriba y así ha sido. Cuando Álvaro está con chispa es un gran zaguero y hacen una pareja temible».

Para el delantero de Leiza, la cita del sábado se presenta difícil: «Será un partido muy complicado. Ellos dan muchas garantías porque además de su calidad son muy rocosos. Tendremos que hacer un partido muy bueno y luego acertar, que no es fácil hacerle tantos a Aimar».

Larunbe es debutante en el campeonato. El zaguero de Galdácano sabe que está pagando un peaje esta temporada y agradece la labor de su delantero: «Es el primer año que participo en el Campeonato de Primera y entrar en semifinales, no me lo esperaba. Lo más difícil es mantener la regularidad, que es algo que aún no he conseguido. En los últimos partidos ha habido mucha tensión y yo, como debutante que soy, lo he notado. Por suerte Oinatz me ha ayudado muchísimo».

Apenas se habló del material. «Son pelotas bonitas y adecuadas para el frontón. Cuando somos pelotaris de la misma empresa no suele haber muchas diferencias», sentenció Olaizola II. Bengoetxea VI, apoyó la idea: «El material es muy correcto. Ellos han elegido primero tres pelotas que hubiéramos elegido nosotros también».

El delantero de Goizueta y Álvaro Untoria se decantaron por tres cueros de 105,8, 105,7 y 104,9 gramos. Por su parte, el navarro y el vizcaíno lo hicieron tres de 106,2, 105,7 y 104,8 gramos de peso.