«Cuando era pequeña ganaba a los chicos y algunos se ponían a llorar»

Alba Martínez tiene 14 años, estudia en el IES Rey Don García de Nájera, «el inglés y las matemáticas se me atragantan un poco», y le gusta dar una vuelta con sus amigas en cuanto tiene un rato libre. Hasta ahí todo normal. Todo cambia cuando se pone los tacos, se viste de blanco y salta al frontón. Alba Martínez disfruta con la pelota mano y este pasado fin de semana logró el título de Primera en la Emakume Masters Cup, un torneo que nace para dar visibilidad a la mujer en el juego de la pelota.

Enhorabuena por su triunfo. ¿Cómo recuerda la final?

Al principio me encontraba muy bien y llevábamos el partido bien controlado. Pero luego no sé qué me pasó con la zurda que no le daba a la pelota y nos adelantaron. Entonces pedí un descanso, me tranquilice, y cuando volví ya jugué bien y pudimos ganar.

El Emakume Masters Cup ha sido un torneo con mucha relevancia. ¿Qué le pareció el ambiente que se vivió el día de la final?

La verdad es que nosotras no estamos acostumbradas a jugar con cámaras, fotógrafos y con el frontón lleno.

¿Notó muchos nervios?

Pues la verdad es que estuve tranquila hasta que salí a calentar y empezó a entrar la gente. Pasé nervios al calentar sobre todo.

Pero al final la cosa acabó bien, así que damos por buenos los malos momentos previos.

Sí, además los últimos tantos los celebré con rabia (risas). Además terminé por todo lo alto, con una volea a dos paredes que pegó justo encima de la chapa.

¿Hubo mucho familiar en la grada?

Sí, vino casi toda la familia. Además algunos hacía tiempo que no me veían jugar y se quedaron muy contentos.

¿Cómo fue la celebración?

Con mis abuelos y la familia nos fuimos a comer por ahí. Al principio tenía el estómago cerrado por la tensión, pero después de la ducha ya me entró el hambre.

¿Y cómo estaba el abuelo?

Buenoooooo (risas). Mi abuelo no cabía por las puertas, estaba muy feliz y orgulloso de mí.

Supongo que no habrá sido un lunes normal en el instituto.

No, me ha felicitado mucha gente. Y el día de la final, cuando encendí el móvil tenía muchos mensajes de todo tipo. Fue genial

¿Y en Baños de Río Tobía qué le han dicho?

Cuando llegué salí a dar una vuelta con mis amigas y en los bares la gente me paraba para darme dos besos y felicitarme. Fue una sensación muy bonita.

¿Cómo le entró la afición por la pelota?

Por mi primo, Eduardo, 'zurdo de Baños', que en todas las reuniones familiares me llevaba a jugar. A partir de ahí me apunté al club y todo seguido...

Supongo que los primeros partidos, siempre contra chicos, fueron difíciles.

Era una cosa extraña, sí. Cuando llegaba a los sitios yo escuchaba: «¿dónde va la chica esa?». Luego, cuando ganaba los partidos, algunos los chicos se ponían a llorar y se preguntaban: «¿qué me pasa en la mano?».

¿Qué aficiones tiene además de la pelota?

Me gusta el golf y el fútbol. Mis fines de semana suelen ser de golf el sábado por la mañana, fútbol por la tarde, y golf o pelota el domingo por la mañana.

¿Cuáles son sus pelotaris favoritos?

Olaizola y Bengoetxea, y también Víctor y Gorka. Me gustaban mucho Irujo y Pablito (Berasaluze II) pero ya no juegan. Y de zagueros, Untoria y Merino II.

¿Torneos como el Emakume sirven para dar visibilidad a la pelota femenina?

Estoy segura de que sí. Al final del partido vinieron muchas chicas para que les firmase la pelota y les diera los tacos. Seguro que en unos años ellas también son jugadoras.