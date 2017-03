«Teníamos la ilusión de pasar pero no ha podido ser»

David Merino compareció inconsolable. Ezkurdia y él lo tuvieron cerca, pero se les escapó por méritos de los rivales. «Teníamos la ilusión y las ganas de pasar, pero no ha podido ser. No hemos hecho nuestro trabajo. Pero hay que sacar lo positivo desde ya», explicaba. El de Villar de Torre reconocía que la derrota era justa, pero que el torneo le deja un regusto amargo por las oportunidades perdidas. «De cómo llegué a cómo me voy hay diferencia. Estoy mejor de físico y de cabeza que en los dos años anteriores», incidía. La eclosión de Altuna fue, para el riojano, la clave: «Todo lo que ha tocado lo ha hecho tanto». Y, respecto a Barriola, sólo elogios: «Ha sido mi ídolo desde chaval y he tenido la suerte de coincidir con él y seguir sus consejos. Es un profesional de los pies a la cabeza».