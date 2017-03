Sin mordiente no hay semifinales

logroño. La clasificación para las semifinales del Campeonato de Parejas quedó ayer resuelta en el frontón Adarraga. Ni compañerismo ni pacto de empresa ni contubernio. Una de las bazas de Aspe quedó eliminada por otra que no se jugaba nada y dejó el pase expedito a una combinación de Asegarce. Cosas del deporte. Fueron los méritos en la cancha los que acabaron con cualquier quiniela o atisbo de dudas.

15 EZKURDIA

22 MERINO II ALTUNA-BARRIOLA Duración: 69 minutos. Pelotazos: 619. Saques: Ezkurdia, 0; Altuna, 0. Faltas: Ezkurdia, 0; Altuna, 0. Ganados: Ezkurdia, 7; Merino II, 2; Altuna, 11; Barriola, 0. Perdidos: Ezkurdia, 5; Merino II, 5; Altuna, 3; Barriola, 3. Marcador: 3-0, 3-1, 4-1, 4-2, 6-2, 6-4, 7-4, 7-10, 9-10, 9-13, 11-13, 11-17, 13-17, 13-18, 14-18, 14-21, 15-21 y 15-22. Incidencias: Unos 600 espectadores en el Adarraga.

Altuna y Barriola, que llegaban sin nada en juego, fueron mejores, especialmente el delantero de Amézqueta, que volvió a enamorar como al inicio del torneo. Y el zaguero de Leiza se despidió del Adarraga con una cerrada ovación y el público gritando '¡Abel, Abel!', un merecidísimo homenaje a un pelotari que ha demostrado su honradez en casi dos décadas de profesionalismo.

Ezkurdia y Merino II sabían que con un triunfo tenían alfombra roja para semifinales, pero se enredaron en un partido que no les convenía. Y se perdieron en un duelo que se rompió por delante, nunca en la zaga.

La táctica conservadora de machacar a Barriola no dio resultados y las diferencias se vieron en la delantera

El navarro y el riojano fueron a talar con un hacha sin filo. Golpe a golpe contra el tronco nudoso de Abel Barriola. Poco daño, sólo marcas externas. Nunca el sufrimiento previsto. Porque en el filo, donde se ganan los tantos, la cuchilla la tenía que poner Ezkurdia y no lo hizo. El plan era claro pero sin contar con el puñal de Jokin Altuna. Una faca pequeña pero rápida y afilada. Mortal.

La probó Ezkurdia y salió sangre. Siempre colorada, nunca la azul de un príncipe de los frontones. Para ganar no hace falta con quererlo. También hay que merecerlo. Y arriesgar. Y Ezkurdia y Merino II dispusieron el plan más conservador. El de acoso y derribo sin saber que ésa era también la carta de sus rivales. Contenidos por las obligaciones y los nervios, buscaban en la tranquilidad del golpe (el del de Villar de Torre siempre más largo que el de Barriola) las fisuras del partido.

Pero en pelota y contra un fajador como Barriola, o se gana por KO o se pierde a los puntos. Y tocó lo segundo porque Altuna siempre es capaz de encontrar el hueco para entrar y derribar. Ayer se llevó las opciones de clasificación de Ezkurdia y Merino II cuando él ya estaba eliminado. Demasiado para un Adarraga que se fue quedando frío con el transcurso del encuentro.

Y eso que los colorados comenzaron cómodos, con Altuna arriesgando y fallando y el tanteador mostrando las primeras diferencias (3-0) y 6-2, después de una volea potente de Ezkurdia, uno de los pocos recursos de aire que empleó ayer.

El cerco empezó a estrecharse y del 7-4, logrado con un enorme pelotazo del de Villar de Torre, se pasó al 7-10. Una tacada de seis tantos en los que Altuna sacó sus armas y se dispuso al festín.

Barriola quería despedirse de un campeonato y de un frontón querido como el Adarraga con una victoria y su compañero se sumó a la propuesta con todo su arsenal: dejadas y contradejadas, paradas de aire, ganchos, carambolas... Manos de artista para dar la vuelta a un partido que ya sólo tuvo un color: el azul.

Barriola falló por primera vez y Ezkurdia sumó una dejada para el 9-10. Una mínima reacción que se resquebrajó con un error de Merino II por exceso de fuerza (lamentable pero seña de que el riojalteño vuelve a brillar con la diestra y la zurda) y la exhibición total del de Amézqueta.

La última vez que los colorados se sintieron en el partido fue en el 11-13, con un pelotazo largo del delantero navarro. A partir de ahí, la noche. Ezkurdia dejaba pasar pelotas y sólo con la masa que ponía Merino II no era suficiente. Porque todo lo que tocaba Altuna iba directo al tanteador. La diferencia se fue ampliando, con mínimos baches, del 11-17 al 14-19. Un gancho de Altuna (14-20) devolvía el saque a los azules y un error de Ezkurdia dejaba casi sentenciado el partido. Falló Altuna una, pero acabó por pared izquierda, llevándose las esperanzas de unos rivales que no están en semifinales porque no lo merecieron en el momento clave, cuando necesitaban salir a ganar y se mostraron más timoratos que de costumbre ante dos grandes, uno en retirada, otro en eclosión, que estaban eliminados pero que dieron una lección de deportividad saliendo a ganar.

En el primer partido, Víctor y Ladis Galarza salieron mejor pero parecían condenados cuando el zaguero de Baraibar entró en barrena. Del 6-2 se pasó al 8-12 y luego al 9-16. Pero reaccionó Víctor y logró levantar un 15-21 casi definitivo. Igualó a 21, pero marró el último gancho y dejó la tarde sin triunfos riojanos.