Abel Barriola se despedía de la competición oficial y del Adarraga con un triunfo. «Es lo que quería», recalcaba. La ovación final le llegó al alma. «Quiero agradecer a todos los aficionados de Logroño y de La Rioja esa ovación», explicaba. «En este frontón he disfrutado muchísimo y también he sufrido. Me despido de la competición con un buen partido», incidía. Y dejaba, como siempre, una perla. «Jugábamos no sólo contra compañeros de empresa, sino contra amigos. Pero esto es deporte profesional y si de verdad aprecias a unos amigos, siempre tienes que ir a ganar. Es lo que harían ellos y cualquier profesional. Es una pena, pero hay que dejar los sentimientos aparte», concluía.