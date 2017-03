Untoria seguirá peleando por el título de Parejas

logroño. Iñaki Artola y Jon Ander Albisu se despidieron ayer del Campeonato de Parejas al perder 22-16 en Pamplona frente a Aimar Olaizola y Álvaro Untoria, que con siete victorias dan un paso de gigante hacia el título, ya que jugarán las semifinales. Quedan dos partidos por jugarse, el de esta tarde en el Javier Adarraga, y el de mañana de Tolosa, para cerrar la primera fase. Irribarria y Rezusta tenían garantizada su presencia en la liguilla y ahora también Olaizola y Untoria.

22 OLAIZOLA

16 UNTORIA ARTOLA-ALBISU Duración: 61 minutos Pelotazos: 466 pelotazos Saques: Olaizola, 3; Artola, 1 Faltas: Olaizola, 0; Artola, 0 Ganados: Olaizola, 5; Untoria, 2; Artola, 9; Albisu, 3 Perdidos: Olaizola, 2; Untoria, 1; Artola, 3; Albisu, 10 Marcador: 1-0, 1-1, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 13-3, 13-4, 13-7, 14-7, 15-7, 15-8, 16-8, 16-9, 17-9, 17-12, 18-12, 18-15, 19-15, 21-15, 21-16 y 22-16 Incidencias: Frontón Labrit de Pamplona. Magnífica entrada

Artola y Albisu cometieron dos errores capitales en un partido que necesitaban ganar, pues ambas parejas acudían al cara o cruz empatadas a seis victorias. Primer error: permitir que el partido se rompiera y se fuera a un 13-3 en su contra; segundo error: cometer muchos fallos a pelota fácil. Hasta diez sumó Albisu, una barbaridad a pesar de que su compañero sumó los mismos en sus acciones. Así es complicado superar a la calidad de Olaizola, que siempre aparece en los momentos delicados, y a la sobriedad de Untoria, con un fallo en la hora de juego.

No necesitó arriesgar en exceso Aimar en los cuadros alegres. Se dio cuenta rápidamente de que Albisu no gozaba y de que el cuero se le escurría entre el taco. Aun así, abrió el partido con un gancho perfecto a modo de declaración de intenciones. Dos más y cuatro fallos del zaguero azul llevaron el marcador a un 6-3 que dejaba entrever el camino del duelo. Iñaki Artola no se arrugó ante ese inicio y sumó los dos primeros tantos con sendas dejadas. Tiene precisión en la mano izquierda y ayer movió a Olaizola hasta que éste pudo sentir que era imposible alcanzar la pelota.

Artola debió darse cuenta de que el partido se le iba. Le entraron las prisas y éstas no deparan nada bueno. En tres ocasiones respondió de aire al saque de Olaizola y por tres veces perdió. La primera necesitó del gancho del navarro; las otras dos, ni eso. Dos aciertos más del delantero y un error de Albisu rompieron el duelo: 13-3. Los colorados tenían que limitarse a administrar la renta; los azules tenían que jugar mucho y bien para anular la diferencia. Los primeros fueron más eficaces.

Artola creció y Albisu extendió el brazo. Se asentaron ambos en la cancha conscientes de que nada había que perder ya. Untoria dio un paso atrás ante el vuelo del cuero y comenzó a vivir cerca del rebote, de donde sacaba la pelota como podía. Lo consiguió en algunas ocasiones, pero Albisu sumó su primer tanto de pelotazo. El marcador comenzaba a maquillarse, 14-8, fruto ahora sí de los aciertos en el remate. Intercambio de goles. De aciertos y de errores. 15-8, 16-9, 18-12. Mejoraban los números pero la diferencia era respetable. Seis tantos a falta de cuatro para los colorados.

Apareció de nuevo Artola en busca del espacio. Gancho, gancho, dejada, gancho. Cuatro más a su cuenta. Insuficiente. Una pelota de Untoria acariciando la pared rompió la dinámica. 19. Dos fallos de Albisu sentenciaron a los azules. Con 21-15 todo tiene que ir a favor para dar la vuelta al marcador. Imposible, no; improbable, sí. Aún tuvo un gesto de rabia Artola para sumar un nuevo tanto a la causa, pero poco más podía hacer. De la misma forma que había sumado ocho aciertos, perdió el definitivo en su intento de abrir el gancho. La pelota fue a la contracancha y con su bote seco murió el sueño de Artola y Albisu y, por extensión de Víctor Esteban, que ha sido importante en el devenir de la pareja en el Campeonato.

Olaizola y Untoria entran en el terreno de la verdad, en la que el fallo tiene menos margen de recuperación. El delantero está acostumbrado a este tipo de partidos y el zaguero se muestra tranquilo. Golpear y golpear para que su compañero acierte con la puntilla.