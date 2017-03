Ezkurdia y Merino II se quedan fuera

La pareja formada por Altuna III y Barriola ha ganado hoy, por sorpresa, a Ezkurdia y Merino II por 15-22 en el frontón Adarraga, con lo que ha dejado fuera de la liguilla de semifinales a los perdedores.

La pareja de Ezkurdia y Merino parecía tener fácil meterse en semifinales; dependía de ganar a una de las parejas más flojas del campeonato. Pero desde el inicio quedó claro que no lo tendrían fácil, ya que Altuna y Barriola estaban empeñados en cerrar bien su campeonato. De hecho, los ganadores fueron capaces de remontar una desventaja inicial de 5-2, que pronto convirtieron en 7-10.

Ezkurdia no estaba fino y atrás Merino no era suficiente para asegurar el partido, que llegó al ecuador con 13-11 para Altuna y Barriola. Desde entonces, el material elegido por los vencedores fue determinante, ya que los perdedores no se adaptaron, fueron acumulando desventaja y cometiendo errores.

Y al final sus nervios les sentenciaron y les dejan fuera de la liguilla de semifinales.

En ella sí estará otro riojano, Untoria, que parecía fuera hace unas semanas, pero él y Olaizola II ganaron su último partido, ante Artola y Albisu (22-16), lo que unido a otros marcadores les mete en la pelea por el título.