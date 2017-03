En busca de la séptima victoria y las semifinales

Hora de la verdad. Día 'D' y hora 'H'. Sin margen para el error. Día para valientes. Cualquier tópico sirve para calificar el encuentro que enfrenta a Olaizola II-Untoria contra Artola-Albisu en la última jornada del Campeonato de Parejas. El frontón Labrit de Pamplona (17.45 horas, ETB1) es el escenario de uno de los partidos llamados a aclarar la identidad de las parejas semifinalistas.

CARTELERA Hoy, Pamplona 17.45 horas. (ETB1 18.00 h.) PARTIDO Tainta-Urretabizkaia II/Bakaikoa-Beroiz Campeonato Parejas - Cuartos Olaizola II-Untoria/Artola-Albisu Ayer, Vergara PARTIDO Gorka-Cecilio/Mendizabal III-Erostarbe 16-22 Campeonato Parejas - Cuartos Irribarria-Rezusta/Urrutikoetxea-Imaz 22-7 AFICIONADOS/ CARTELERA CAMPEONATO DE ESPAÑA CLUBES FRONTÓN ADARRAGA. HOY 16.30 HORAS Honor Mano: Titín III-Logroño/Huarte FRONTÓN ADARRAGA. HOY 18.30 HORAS Mano 1ª: San Cosme Promesas/San Miguel FRONTÓN ARNEDO. MAÑANA 11.00 HORAS Honor Herramienta: San Cosme/San Juan FRONTÓN OBERENA Oberena Promesas/Pradejón FRONTÓN BAÑOS DE RÍO TOBÍA. HOY 18.30 HORAS Barberito I/Paladín FASE FINAL 2ª CATEGORÍA FRONTÓN ADARRAGA. HOY 11.00 HORAS 1ª Semifinal M.I: Logroño-Titín III/San Atilano 2ª Semifinal M.l: Las Villas/P. San Juan 1ª Semifinal M.P: Logroño-Titín III/San Atilano 2a Semifinal M.P: Las Villas/P. San Juan FRONTÓN ADARRAGA. MAÑANA 11.00 HORAS, FINALES Final Mano Individual: Ganadores Semifinales Final Mano Parejas: Ganadores Semifinales JUVENILES MANO PAREJAS FRONTÓN VAREA. HOY 16.00 HORAS JV 2ª: De Pedro-Lacalle/Gil-Martínez JV 2ª: Monasterio-Lafuente/García-Aitor JV 1ª: Maikel-Ramón/Nalda-Magaña XLV FUNDACIÓN CAJARIOJA. 1ª JORN. FRONTÓN NÁJERA. HOY 18.00 HORAS G.A: Nájera A/Haro A FRONTÓN VILLAMEDIANA. HOY 16.15 HORAS G.B: VIllamediana A/Ezcaray FRONTÓN SANTO DOMINGO. MAÑANA 17.00 HORAS G.B: Sto. Domingo/Nájera B FRONTÓN BAÑOS DE RÍO TOBÍA. HOY 16.00 HORAS G.C.: Barberito I B/Titín/Valdemar FRONTÓN NÁJERA. HOY 16.00 HORAS G.C.: Nájera C/Villamediana B FRONTÓN HARO. HOY 16.30 HORAS G.D.: Haro B/San Asensio FRONTÓN LA ESTRELLA. HOY 16.30 HORAS G.D.: Castroviejo/Uruñuela FRONTÓN PRADEJÓN. HOY 16.30 HORAS G.E: Pradejón/Arnedo FRONTÓN TITÍN III. HOY 16.00 HORAS Kutxabank Titín/Alcanadre-Autol-Rincón EMAKUME MASTER FRONTÓN DE AMOREBIETA. DOMINGO FINALES 1ª Categoría Alba Martínez (Baños de Río Tobía)-Arrate (Tudela)/Jaione (Guetaria)-Nagore (Laukiz) Élite Nagore (Lizartza)-Maider (Anoeta)/Olatz (Gautéguiz de Arteaga)-Leire (Echevarría)

Duelo de dúos con seis triunfos cada uno. El que pierda se queda sin opciones. El que gane sacará la calculadora y esperará a los resultados de mañana y el lunes para saber si continúa en la competición. Así están las cosas en el Campeonato de Parejas más igualado de los últimos años. «Pueden pasar tantas cosas que lo que vale es ganar y luego que pase lo que pase», reconocía Untoria.

Si se trata de sensaciones, Olaizola y Untoria llegan con cierta ventaja a la cita de hoy. Y es que repiten escenario, Labrit, en el que el domingo pasado jugaron «el mejor partido del torneo», como reconocieron ambos pelotaris después de vencer a Ezkurdia y Merino II. Especial alegría sintió el zaguero najerino Untoria que cerró el partido con un grito liberador: «Llego después de jugar el mejor partido de la competición y cuando mejor me encuentro. Después de dos partidos perdidos por la mínima el otro día saque toda la rabia que tenía dentro. La verdad es que me encontré muy bien y ahora se trata de repetir los mismo o mejorarlo».

Artola y Albisu, por su parte, llegan después de caer la semana pasada ante los líderes de la competición, Irribarria y Rezusta, después de un buen partido. La mejor noticia para la pareja de Asegarce fue que Artola reapareció sin acusar los meses de 'descanche'.

«De juego no me sentí tan a gusto, pero no tuve dolores. Y entrenando me veo bien. Lo importante es llegar al partido decisivo sin dolores y estoy bien», reconocía Iñaki Artola.

El festival de esta tarde en el Labrit comienza con un partido de parejas Tainta-Urretabizkaia II/Bakaikoa-Beroiz.