«El deporte es un oficio con muchos egos»

Abel Barriola habla de los 20 años que ha vivido vestido de blanco y el abismo que se le presenta a partir de su retirada. Por detrás, aparece Titín III, amigo y rival durante muchos años, que lanza una advertencia al periodista. «Ten cuidado, que éste sólo sabe decir la verdad». Amén.

¿Cómo está viviendo estos meses, desde que anunció su retirada?

Cuando empecé el Parejas me dije que iba a dejar los sentimientos al margen, sin pensar que iba a ser la última vez de todo. Pero cuando ves que te quedan pocos partidos sientes muchísima pena, aunque se mezcla con la ilusión de lo que viene. La vida está formada de etapas. He vivido una muy larga con mi mayor pasión y ahora tengo que afrontar otras.

¿Ha cambiado mucho la pelota desde que debutó, en 1998?

La pelota, sí; pero el pelotari, no. Creo que la principal variación ha sido el material y eso ha provocado el cambio de juego. Ahora, la pelota tiene mucho tiro por abajo y hay que anticiparse al bote. Eso ha creado al pelotari moderno.

Los zagueros han sido los más castigados.

Tenías el hábito de jugar a bote, de esperar para atacar la pelota. Era el ABC. Pero desde el 2003 las pelotas vienen más rápido, hay que tomar decisiones... He intentado mantener mis señas de identidad, pero he estado cientos de horas entrenando las voleas y los sotamanos porque si no, dejaba de ser competitivo.

¿Cómo afronta el partido del domingo, su último de un torneo?

Con muchas ganas de llegar a 22. El Adarraga es un frontón que me trae recuerdos imborrables y tengo la ilusión de acabar bien una competición tan dura como el Parejas.

¿Con qué recuerdos se queda del frontón de Logroño?

Muchos. Quizás un partido del Cuatro y Medio contra Titín III porque gané y puse pie y medio en la final. Pero también la Feria de San Mateo, que gané tres veces. El de Logroño es un ambiente inmejorable: el horario, el ruido, la pasión, los bocadillos [ríe]. Todos nos hemos sentido queridos aquí. A la gente de La Rioja le gusta la pelota y la vive con pasión.

¿Qué siente cuando le dicen que es uno de los pelotaris más queridos y respetados ?

Te llena como deportista. Por ejemplo, el otro día un señor me paró para decirme que le había hecho pasar muy buenos momentos delante del televisor. Eso te toca. Conseguir chapelas resulta especial, pero al final te quedas con el cariño. Sentirse querido es una necesidad humana.

¿Qué hará tras el 6 de mayo?

No lo sé. La vida es larga, también laboralmente. Tengo un par de ofertas de trabajo y creo que esperaré un par de meses para pensarlo. Pero primero quiero acabar bien mi carrera.

¿Seguirá vinculado a la pelota?

Sí, aunque no sé si en el profesionalismo. Me atrae trabajar con la gente joven, ver cómo mejoran. La pasión por la pelota no se pierde y tendré que saciar las ganas de frontón.

Hablaba antes de que los pelotaris no han cambiado. Pero ahora todos estudian, piensan en el después. Quizá ven la vida profesional más corta. ¿Antes no era distinto?

Sí, eso habla muy bien de la nueva generación, de su responsabilidad. En mi generación se debutaba a los 18 años y por poco bien que te fuesen las cosas ibas a jugar hasta los 30. El pelotari no es tonto. Ahora, el deporte, también la pelota, busca más espectáculo, el producto inmediato. Hay menos paciencia y si en tres años no funcionas, te vas a casa. Eso te hace pensar en el futuro.

¿Con qué compañeros se queda y cuál le ha hecho sufrir más?

Buffff. No me puedo quedar con uno: Augusto, Irujo, Ezkurdia, Altuna, los hermanos Merino, Capellán... He tenido muy buen rollo con la lógica competitividad y envidias. El deporte es un oficio con muchos egos. Pero me llevo grandes amigos. Y rivales, no sé. Tal vez Olaizola porque yo llegaba a un partido pletórico y, a los cinco tantos, sentía que él era superior. Y pensaba: «¿Qué hago, si más no puedo trabajar?».

Citaba antes las finales. Se recordará siempre la del 2007 contra Titín. ¿Cómo la vivió?

Fue una situación especial a causa del fallecimiento del padre de Augusto. Fue una semana de sentimientos y un partido incómodo, difícil. Las finales siempre son románticas, pero en ésa hubo mucho más sentimiento. Y Augusto fue el justo vencedor.