Bengoetxea y Larunbe aspiran a destacarse con siete victorias

logroño. Último partido de la penúltima jornada del Campeonato de Parejas y Tolosa repite sede aprovechando las fiestas de Carnaval que tanto arraigo tiene en la localidad guipuzcoana.

Bengoetxea VI y Larunbe tienen esta tarde (16.30 horas, sin televisión) su gran oportunidad. La victoria de ayer de Urrutikoetxea-Imaz incorpora una parejas más al grupo de seis victorias así que Oinatz y Mikel tienen hoy una gran ocasión de adelantar posiciones.

No es un compromiso sencillo a pesar de que sus rivales hoy, Altuna III y Barriola, no se juegan nada ya que no tienen ninguna opción de clasificarse. Esa falta de presión puede ser una liberación para una pareja que ha ido de más a menos durante la competición. Altuna tiene juego suficiente para ganar a cualquiera y Bengoetxea VI y Larunbe son conscientes. Además, siempre está el interés empresarial de Aspe, que intentará vencer para beneficiar a sus otras parejas con opciones de semifinales.

Con la igualdad que preside el Campeonato de Parejas, la dupla de Asegarce sabe que dejar escapar una oportunidad como la de esta tarde puede ser definitivo. No es Bengoetxea VI un pelotari dado a relajarse por lo que se prevé un partido intenso.

La jornada comienza con un duelo del torneo de Promoción con la presencia del riojano Gorka jugando en sustitución de Elordi. Sus rivales, Bakaikoa y Ladis Galarza tienen remotas opciones, mientras que Gorka y Elordi se juegan el pase a semifinales. Un triunfo les permitiría continuar en el torneo. Esta cita será seguida muy de cerca por Darío y Juanarena ya que sus únicas opciones de clasificarse pasan por una derrota de Gorka y Elordi.