Darío paró unos minutos por una arritmia, aunque terminó el partido

El pelotari riojano Darío se quedó ayer prácticamente fuera de las semifinales del torneo de Promoción tras caer ayer en Eibar, junto a su paisano Cecilio, ante Arteaga y Erasun (15-22). Era la última jornada de la competición. No fue un buen partido del delantero que sufrió serios problemas físicos.

Con el electrónico igualado a 8 tantos, Darío Gómez se marchó a vestuarios para ser atendido por los servicios médicos. Tardó en salir unos cuantos minutos. El riojano sufrió una arritmia y tuvo que parar para recuperar el ritmo y la tranquilidad. Como reconoció el propio delantero al final del partido, «no me querían dejar volver para terminar el partido, pero les he explicado que ya me encontraba bien y no había problema».

Y de hecho Darío volvió a la cancha, pero no tuvo el ritmo necesario para ganar a una pareja que fue superior.