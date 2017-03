El grito de liberación de Untoria

Pamplona. El grito y la demostración de alegría de Untoria cuando terminó el partido resumió la tensión, la entrega y todo lo que había en juego ayer en el Labrit. Fue un grito de liberación, fue quitarse un peso de encima, fue salvar una final. Olaizola II y Untoria vencieron 22-16 y llegan con opciones a la última jornada. Ezkurdia y Merino II, por su parte, también tienen que ganar la última jornada en el Adarraga.

Los primeros tantos fueron de intercambio. Cartas de presentación. Muy bien los dos zagueros, primero Merino, largo y dirigido (0-2) luego Untoria, cruzado y violento (2-2). A medida que rompían a sudar los cuatro protagonistas los tantos eran más largos, había más peloteo. Y también se veían los primeros dos paredes (Ezkurdia para hacer el 3-3) y los primeros ganchos (Olaizola, preciso y precioso para el 4-3). Subía la temperatura.

Ezkurdia sorprendió a todos con un gancho de resto al pico del frontón para poner el electrónico en 6-5. El frontón en pie. Y así siguió con la exhibición de Merino II en el tanto siguiente. Tres pelotazos contra su amigo Álvaro (el primero un zurdazo para enmarcar) que el najerino defendió muy bien en dos ocasiones, no pudo la tercera (6-6).

Álvaro Untoria Zaguero de Asegarce

«Al final he estallado. Cuando hemos hecho el 22 ya no me he podido contener»

David Merino Zaguero de Aspe

«Nos queda otra bala. Dependemos de nosotros y si ganamos el próximo día estamos en semifinales»