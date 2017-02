GOÑI II, RETEGUI Y ZABALA

Empiezo estas líneas criticando la final, no es justa. El enfrentamiento debiera de ser entre Cabrerizo y Zabala. Se puede admitir que el ranking, con el que no estoy de acuerdo, sea la base para organizar un torneo, pero no para el desarrollo de éste. Si es así, es injusto y nunca premiará, por ejemplo, al pelotari más sacrificado o al más duro sino solo al que hizo un buen torneo el año anterior.

Dicho esto, me alegro y mucho de que la final la juegue Prado. El zurdo de Nájera es en estos momentos el mejor delantero riojano, destaca por su precisión y seguridad con el gancho. Ya les gustaría a muchos profesionales tener su gancho. Es un pelotari muy competitivo y eso lo consigue con mucho trabajo, carácter y una preparación física envidiable. Da gusto verle jugar. Es garantía de espectáculo.

Me centro en el título de este artículo. Basándome en lo que he conocido, me atrevo a decir que la mejor zurda de los últimos 40 años ha sido la de Goñi II, por elegancia, precisión, violencia y siempre sorprendiendo con golpes innovadores; después, la de Retegui II; y después, no tengo la menor duda, es la de Zabalita. Hacía mucho tiempo que no se veía por los frontones una elegancia igual. Los que lo vean por primera vez no sabrán si es zurdo o diestro. El chaval tiene mucho margen de mejora en lo físico y en lo técnico. 19 años, 1,88 metros y 77 kilos. Lo que vamos a ver es digno de pagar una entrada (la de hoy es gratuita) pero cuando llegue el momento, pagaremos por ver esa maravillosa zurda.

Espero y deseo que las gradas del Javier Adarraga se llenen esta tarde para ver esta final del Cuatro y Medio entre dos chavales con un futuro muy brillante.