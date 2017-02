Descontento en Ezkurdia y Merino por el material para el sábado

logroño. Los dos riojanos que disputan el Campeonato de Parejas, Merino II y Untoria, se dieron cita ayer en el Labrit para elegir el material del encuentro del sábado. Más allá del material (Olaizola II-Untoria eligieron pelotas de 106,5, 105,7 y 105,8 gramos, mientras que Ezkurdia-Merino II optaron por tres cueros de 105,9, 106,4 y 105,9 gramos) la cita está marcada por la importancia del punto y las quejas, leves, de Ezkurdia y Merino por el material.

A falta de dos jornadas para el final de la liguilla de cuartos, Ezkurdia y Merino II cuentan con seis triunfos y Olaizola y Untoria, con cinco. «Estos dos últimos partidos han sido palos duros, pero tenemos la oportunidad de seguir para adelante y ganar dos partidos para ver qué pasa», reconocía el najerino tras la elección de material.

«Son una pareja que te hacen cometer errores porque endurecen mucho el partido. Ezkurdia le mete mucho ritmo y defiende mucho», apuntó.

Sobre su rival de puesto en el partido del sábado, Untoria afirmó: «Lo veo bien. Creo que ha ido a más. Está muy bien, dándole a la pelota».

Joseba Ezkurdia, por su parte, mostró su resignación por el material: «Son pelotas sosas, pero no hay vuelta atrás y habrá que jugar con las que hay. No hemos encontrado lo que nosotros queríamos y no hay vuelta atrás».

Olaizola II no quiso mirar atrás y acordarse del encuentro que perdieron el pasado lunes 22-21. «Hay que mirar para adelante y pensar en que tenemos dos finales. La primera, la del sábado, va a ser muy difícil con una pareja que ha ido a más y que será complicado de ganar».