Miguel Merino se estrena ante los líderes con riesgo de eliminación

Miguel Merino se estrena en el Campeonato de Parejas esta tarde en Vitoria (17.45 horas, ETB1) cuando la liguilla de cuartos llega a su duodécima jornada. Aspe, después de confiar en Tolosa, ha decidido tirar de la veteranía del de Villar de Torre para enfrentarse a un partido con complicaciones extremas.

CARTELERA Ayer, Irún. PARTIDO RESULTADO Campeonato de Parejas de Promoción. Gorka - Jaunarena/Errandonea - Martija 19-22 Campeonato de Parejas. Liguilla de cuartos. Elezkano II - Zabaleta/Víctor - Albisu 22-6 Hoy, Vitoria (17.45 horas, ETB1) PARTIDO Arretxe II - Aretxabaleta/Tainta - Beroiz Campeonato de Parejas. Liguilla de cuartos Irribarria - Rezusta/Altuna III - Merino Hoy, Cizúrquil (20.00 horas). PARTIDO Campeonato de Parejas. Liguilla de cuartos. Arteaga - Erasun/Peña II - Apraiz

No puede haber mayor desequilibrio entre los contendientes de esta tarde. Por un lado, Irribarria y Rezusta, líderes absolutos, ya clasificados para semifinales y solventes candidatos al título de Parejas después de todo lo visto. Por el otro, los colistas. Merino sustituye a Abel Barriola, con problemas en su mano derecha, para hacer pareja con Altuna III, el genio que se ha ido apagando al ritmo de su zaguero.

Si los líderes suman nueve triunfos, Altuna llega a la cita con sólo cuatro y tras una pésima tacada de cuatro derrotas consecutivas. El riesgo de eliminación es notorio. Si Altuna y su compañero Miguel Merino caen hoy, estarán fuera del torneo. Si ganan, podrán apurar sus mínimas opciones de pase de ronda en las dos últimas fechas.

Se trata de una cuestión de orgullo y de competitividad. Ese gen lo tiene el zaguero de Villar de Torre hiperdesarrollado. El problema es que sólo con las ganas es difícil contrarrestar la violencia de los dos pegadores más excelsos del escalafón. Irribarria se vuelve a desatar como delantero arrollador y a Rezusta sólo ha sido capaz de buscarle las cosquillas Bengoetxea. Eso sí, llegar clasificados puede dar la pareja un punto extra de relajación del que deberían aprovecharse sus rivales.

A pesar de las dificultades, Miguel Merino está contento con la cita de esta tarde, en la que pretende «disfrutar y darlo todo». «Voy a ayudar en todo lo posible a Altuna, con el que ya he jugado y me he sentido muy cómodo», explicaba el zaguero riojano. En el primer partido, Arretxea II y Aretxabaleta se enfrentarán a Tainta y Beroiz.

Sin Salaverri en Cizúrquil

Por otro lado, la localidad guipuzcoana de Cizúrquil acoge esta tarde (20.00 horas) un partido del Parejas de Promoción. El zaguero de Fuenmayor, Rubén Salaverri, ha causado baja y será suplido por Apraiz para medirse con Peña a Arteaga y Erasun.