«Nos tenemos que acoplar mejor», asegura Víctor

Víctor y Albisu acudieron ayer a Irún para elegir el material de cara al partido que mañana les medirá a Elezkano y Zabaleta. El riojano y el guipuzcoano llegan a la cita tras perder un partido y dejar pobres sensaciones. Sus rivales, después de caer en dos enfrentamientos. Cuarto contra quinto con un solo punto de diferencia en la tabla clasificatoria son los otros ingredientes de un choque de alta tensión.

AFICIONADOS/ RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES PARTIDO RESULTADOS Descansan Honor Mano: San Cosme y Titín Frontón Oberena: 12 de febrero. Mano Honor: Oberena/Najerino 0-2 Descansan 1ª Mano: Barberito Prom., Pradejón y San Cosme Prom. Frontón Adarraga: 12 de febrero. Herramienta Honor: S .Cosme/Amaya 1-1 Mayores GB: Petite/Alain 17-22 Herram. 2ª : Covadonga/S. Cosme Prom. 0-2 Frontón de Fuenmayor: 11 de febrero. Mano 2ª: San Juan/Villamediana 2-0 Frontón Adarraga: 11 de febrero. Mano 2ª: Titín Prom./Pelota 22 2-0 Frontón de Baños:11 de febrero. Juvenil 1ª: Maikel-Magaña/Pérez-Ovejas 22-12 Mano 2ª: Barberito Prom./San Atilano 2-0 CAMPEONATO DEL CUATRO Y MEDIO PARTIDO RESULTADOS Fronton Adarraga: 9 de febrero. Final de Juveniles: O. Lerena/Pérez 22-11 Mayores GC: Prado/Zabala 10-22 Mayores GA: Sánchez/Cabrerizo 11-22 Fronton Adarraga: Sábado 11 de febrero. JV 2ª: De Pedro-Martínez/Monasterio-Aitor 22-3 JV 2ª: Garcia y Lafuente/D.Gil- L. Lacalle 22-16 Mayores GD: Larrea/Garatea 12-22

El delantero ezcarayense reconoce que en Tafalla no estuvieron al nivel de otras jornadas y que sólo piensan en recomponerse: «Nos tenemos que acoplar mejor. Nos costó mucho ponernos en el frontón». Los problemas fueron múltiples. «Primero, Jon Ander [Albisu] me decía que no se terminaba de sentirse cómodo porque estaba muy forzado pero pensábamos que nos meteríamos en el partido. Cuando ellos ya se habían ido en el marcador, entré a la desesperada y con poca fortuna», analiza el riojano.

Por eso, en Irún confía en doblegar a unos rivales «muy complicados que vienen de perder, pero ante parejas fortísimas». «Nuestro objetivo es hacer un buen partido y acercarnos a semifinales», añade.

En la báscula, las pelotas del riojano y el guipuzcoano pesaron 105,1, 105,2 y 106,3 gramos, por 106,8, 106,1 y 106,3 las de sus rivales. «Todas eran bonitas, aunque algunas resultan más vivas», analiza Víctor.

Gorka, en Eibar

Además, ayer Aspe anunció que Gorka sustituirá a Elordi en el tercer partido del domingo en Eibar y que corresponde al Parejas de Promoción. El mayor de los Esteban formará con Erostarbe para medirse a los invictos Laso e Iturriaga.