Merino, cuarto riojano del Parejas

Cuatro de dieciséis. El 25% de los participantes en el Campeonato de Parejas. Este fin de semana, los pelotaris riojanos coparán las carteleras. Ayer, Abel Barriola acudió a la elección de material al Ogueta y se resintió de un problema en la mano derecha. Aspe tiró de teléfono para llamar a Miguel Merino, que el sábado formará junto a Jokin Altuna para enfrentarse a Irribarria y Rezusta, los líderes y que ya sellaron el pasado fin de semana su pase a semifinales. En principio, sólo será un partido aunque debido al estado de forma del de Leiza (que ha sufrido una bronquitis durante el torneo y cuyo rendimiento ha caído en picado en las últimas semanas) no se sabe.

La noticia pilló a Miguel Merino de sorpresa. «No me gusta que la oportunidad llegue por la lesión de un compañero como Abel, pero cuando te dan la confianza, sólo debes pensar en salir a la cancha y darlo todo», explica.

El de Villar de Torre ya se ha intercambiado unos mensajes con Altuna y está dispuesto a sorprender, como hace dos años, cuando el joven guipuzcoano suplía a Xala y él, a su hermano. Fueron tres jornadas con dos campanadas y una derrota. El novato Altuna y Miguel Merino doblegaron a Irujo y Barriola y a Olaizola y Beroiz y sólo perdieron ante Berasaluze y Zubieta. «Desde entonces no hemos vuelto a coincidir, así que estoy encantadísimo de volver a jugar con Jokin en otro campeonato», incide.

El gallote sabe que el reto es grande, con un partido ante los líderes y bailando en la cuerda floja de la eliminación si caen derrotados, pero prefiere mantener la calma. «No siento presión. Me parece que no tengo nada que perder, así que saldré al Ogueta a disfrutar. Mi idea es ayudar a Jokin en el cara y cruz», analiza el zaguero de 31 años. De sus rivales sólo tiene palabras de elogio. «Forman la pareja del campeonato», sintetiza, antes de hablar de su capacidad de golpeo. «Tendré que comprarme un pisito en el cuadro nueve», bromea el riojalteño. No hay trucos, además, para contrarrestar al zurdo Rezusta. «Resulta muy complicado porque si quieres buscarle la derecha corres el riesgo de mandar la pelota a la contracancha. Además, tiene muchas piernas y llega a todo. Así que creo que buscar la pared no ayuda a nadie, aunque sea zurdo», indica.

Su hermano ha sido uno de los primeros en felicitarle, aunque si logra la victoria el sábado, no será lo mejor para David. «Pero ellos tienen que cumplir ganando. Lo importante es que los dos lo consigamos y estemos contentos», concluye Miguel Merino.