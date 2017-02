Miguel Merino se suma al Parejas

Abel Barriola no ha podido aguantar un ritmo de competición que le ha hecho mella. Unos problemas físicos en forma de bronquitis y las malas sensaciones acumuladas, han dejado al noble zaguero de Leiza rindiendo por debajo de sus posibilidades en el momento crucial del Parejas. Restan tres jornadas y la dupla formada por Altuna y Barriola necesita alzar el vuelo. Pero el sábado, el de Leiza no estará (a esta hora no se han hecho públicas las razones de su ausencia ni la duración de ésta) y Aspe ha dado la responsabilidad a Miguel Merino, que debuta este año en el Torneo de Parejas.

En el Ogueta, el de Villar de Torre apurará las opciones de clasificación de su compañero ante la pareja más fuerte del campeonato y que ya está clasificada para las semifinales: Irribarria y Rezusta. Un hueso durísimo de roer, pero sin nada que demostrar.

Con Miguel, serán cuatro los pelotaris riojanos que participen en esta duodécima jornada del Campeonato de Parejas.