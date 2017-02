«Aunque haya perdido, en todos los partidos he dado la cara hasta el final»

En el frontón de Tafalla, David Merino volvió a disfrutar. Su golpe explotó, con ese muñequeo tan propio que le hace ganar, sin apenas aparentar esfuerzo, un cuadro a sus rivales. Golpe elegante de diestra y zurda que sirvió para sumar un triunfo y enmendar tres derrotas consecutivas. Desde la quinta plaza de la clasificación (igualados con los cuartos), David Merino prepara el asalto a las semifinales en tres últimas jornadas de una liguilla de cuartos trepidante. «Aún no hemos hecho nada», resume el zaguero.

- En la previa del partido de Tafalla ante Víctor y Albisu hablaba de su importancia. Ganaron y se mostraron muy cómodos en un momento de alta tensión.

- Era a vida o muerte porque si perdíamos nos quedábamos muy cerca de decir adiós. Ganamos y respiramos un poco, pero ahora hay que pensar en la próxima jornada y si perdemos entonces, las cosas se volverán a complicar. Queremos llegar hasta el final con todas las opciones.

«Irribarria se ha mostrado muy inteligente. Marca las diferencias»



«Esta jornada puede decidir algunas cosas, pero no se sabrá nada hasta el final»

- Rompieron una mala racha de tres derrotas. ¿Qué cambió en el último encuentro?

- Nos mostramos muy serios en un partido igualado hasta el 6-6. A partir de ahí, ellos fallaron más de lo normal. Y nosotros sabíamos que teníamos que regalar lo mínimo. Y así lo hicimos.

- ¿Han variado su juego?

- Sólo en pequeños detalles, en afrontar el partido de determinada manera. Nos conocemos todos de sobra y no hay márgenes para la sorpresa.

- Se sintió con mucha confianza. ¿Por qué?

- Me gusta mucho el frontón de Tafalla y, sí, me encontré mejor, con confianza. Me salió un partido bastante bueno y creo que, jornada a jornada, me estoy encontrando con un juego más completo.

- Dominó a Albisu, empresa complicada para cualquier zaguero...

- Jon Ander [Albisu] es un pegador. Intenté que dominase lo menos posible. Yo gocé bastante, pero con eso no es suficiente, hay que incordiar un poco.

- Les quedan tres partidos ante parejas muy serias: Bengoetxea-Larunbe, Olaizola-Untoria y Altuna-Barriola. ¿Qué le dice?

- Que va a ser complicado. Vamos a afrontarlo con la máxima ilusión porque hemos demostrado que, en casi todos los partidos anteriores, hemos tenido opciones hasta el final. Debemos seguir luchando y ser competitivos.

- Sus próximos rivales, Bengoetxea y Larunbe, parecía muertos y han resucitado. ¿Qué destacaría de ellos?

- Bengoetxea está en un gran momento. Todo lo que toca lo convierte en tanto. Y a Larunbe se le ve cómodo. Nosotros tenemos que seguir igual para afrontar con garantías el partido. Es otro enfrentamiento directo y ganar resulta importante.

- ¿Qué ha cambiado en el David Merino de hace unos meses y el de ahora? ¿Los entrenamientos, la confianza...?

- Los entrenamientos son los mismos, con Joaquín [Plaza] y el grupo. Pero la cabeza te hace ver las cosas de una manera u otra. Hace unos meses me estaba costando mucho, perdía partidos y me quedaba en diez y salía del frontón de una mala leche tremenda. Ahora, aunque haya perdido, en todos los partidos he dado la cara hasta el final, peleando hasta el último momento. Y las sensaciones son distintas.

- ¿Quién cree que puede acompañar a Irribarria y Rezusta en semifinales?

- No lo sé. Todas las parejas tenemos opciones, así que no me jugaría nada por nadie. Esta jornada puede decidir algunas cosas, pero no se sabrá hasta el final.

- ¿Y con qué pelotari se queda?

- Con Irribarria. Él y Rezusta parecían favoritos al principio, pero es que como delantero se ha mostrado muy inteligente. Marca las diferencias: le da atrás o remata según le convenga.

- Y el día 25, en el Labrit, jugará contra Untoria. ¿Es un partido especial para usted?

- Sí, claro [ríe]. Podemos llegar igualados, con un triunfo más que ellos o con uno menos. Así que la disputa va a estar clara porque ambas parejas tendremos opciones de clasificación. Y contra Álvaro, con el que entreno todos los días, dos riojanos frente a frente... Va a ser muy bonito.