Irribarria y Rezusta se clasifican para semifinales

Logroño. Irribarria y Rezusta se clasificaron matemáticamente para la liguilla de semifinales del Campeonato de Parejas al ganar, no sin trabajo, a Elezkano y Zabaleta en el Labrit de Pamplona. 22-18 después de 53 minutos de juego de ataque por parte de ambos delanteros, que sumaron 23 aciertos. Especial mención requiere el perdedor, que no incluyó ningún error y que no sólo mostró acierto con su gancho, sino que fue preciso y efectivo con su volea ofensiva con la derecha. Su pelota apenas bota y es muy difícil levantarla.

22 IRRIBARRIA

11 REZUSTA ELEZKANO-ZABALETA Duración: 53 minutos Pelotazos: 452 Saques: Irribarria, 2; Elezkano, 0 Faltas: Irribarria, 0; Elezkano, 0 Ganados: Irribarria, 11, Rezusta, 0; Elezkano, 12; Zabaleta, 0 Perdidos: Irribarria, 5, Rezusta, 1; Elezkano, 0; Zabaleta, 7 Marcador: 0-1, 1-1, 1-5, 4-5, 4-7, 7-7, 12-7, 12-8, 13-8, 13-9, 13-11, 14-11, 14-12, 15-12, 15-14, 16-14, 16-16, 18-16, 18-18, 22-18 Incidencias: Frontón Labrit de Pamplona. Lleno.

Comenzaron mejor los azules, con un 1-5 interesante, aunque Irribarria y Rezusta no son hombres que se pongan nerviosos y rápidamente sofocaron el primer fuego para empatar el partido (7-7) antes de dar un zarpazo y colocarse 12-7. Ese marcador era más habitual. Fluía con rapidez ya que cuando Irribarria o Elezkano cogían sitio, el tanto se acababa. Los zagueros eran meros espectadores ante el protagonismo de sus delanteros.

Entró el duelo en un intercambio de tantos fruto de ganchos, dejadas y pelotazos (en el caso de Irribarria) empatando por dos veces (a 16 y a 18), pero tres acciones del campeón manomanista y un error de Zabaleta cerraron el compromiso. 22-18 y a dosificarse ante la llegada de las semifinales.

En el primer partido de la tarde, el riojano Darío e Irusta perdieron con claridad ante Peña y Zabala por 12-22. Darío y su compañero se quedan con tres victorias en el torneo de Promoción. Derrota sorprendente del ezcarayense ante una pareja que sólo había ganado un partido y en la que no estaba, por baja, el fuenmayorense Rubén Salaverri.