«Sólo tengo seguro el partido del domingo», explica Víctor

En nueve semanas, Víctor Esteban ha aprendido a disfrutar de las oportunidades, paladeandolas una a una. Las primeras le supieron amargas; las tres últimas le dejaron el sabor del triunfo. El domingo está convocado en el frontón Ereta para disputar un encuentro clave que tiene como aliciente la rivalidad regional con David Merino.

Y Víctor desea tomárselo como el último. «Sólo tengo seguro el partido del domingo y aspiro a ganarlo. No sé si será el último o no», asegura, aunque Artola ya ha hecho público que no estará recuperado para el de Irún del próximo viernes y que cree lógico que Víctor siga jugando si llega a las semifinales. «Pero eso puede pasar en la decimocuarta jornada. No sé cuál es la evolución de Artola ni su intención. Yo soy el suplente y dependo de los demás, así que me centro en un compromiso que tengo seguro. Hasta ahora, he ganado cuatro y he perdido cuatro. Si es el último y gano, el balance será positivo», resume.

Ayer, en la elección de material, tanto Víctor como Merino II salieron contentos de los cueros. Para el zaguero de Villar de Torre, se trata de un encuentro crucial. «Si perdemos no decimos adiós del todo, pero se nos complica. Y, si ganamos, nos metemos de lleno en la lucha», asegura. Víctor y Albisu llegarán a Tafalla después de tres triunfos consecutivos, mientras que Ezkurdia y Merino II acumulan tres derrotas. «Con tanta igualdad, ahora nos vemos abajo por no haber ganado partidos que hemos tenido muy cerca. Así que no nos queda margen de error», concluye el zaguero riojano.