Artola ve «difícil» volver al Parejas si Víctor pasa a semifinales

Iñaki Artola no se muestra nada positivo respecto a la evolución de su hombro izquierdo. El delantero de Alegría de Oria explicó a los micrófonos de ETB que ve «complicado» estar disponible para el partido de la duodécima jornada que debería disputar en el frontón Uranzo de Irún. De esta forma, volvería a ser Víctor, por novena jornada, su sustituto. Además, dejó claro cuál es su postura, que parece compartida por Asegarce: «Hasta que no me vea al cien por cien, no saldré a Jugar en el Parejas». Eso implica la recuperación y los entrenamientos necesarios para coger la forma después de dos meses lesionado. Por eso, aseguró que será «difícil» que vuelva al Parejas si Víctor llega a semifinales con Albisu.