«Veo muy lejos la chapela del Parejas»

«En un día hay horas para todo», bromea Iker Irribarria con la digestión recién hecha y mientras prepara la bolsa para empezar a entrenar. Por la mañana le ha dado tiempo a ir a la universidad, donde estudia Ingeniería Mecánica. Por la tarde, frontón y un sueño: el Campeonato de Parejas. «En el Manomanista gané y eso es hacer algo, pero no conozco a nadie que se canse de vencer», resume el delantero de Aspe.

Ocho triunfos y sólo dos derrotas, liderato... ¿Se ve ya en semifinales?

Está cerca, pero faltan cuatro semanas para estar en semifinales. A día de hoy, no estamos dentro.

Pero afrontarán estos partidos más relajados...

Por una parte viene bien relajarse un poco, pero no demasiado, porque en semifinales te puede pillar el toro. Si llegamos a semifinales en línea descendente, nos costará más. Por eso queremos llegar en el punto exacto. Tenemos que cuidarnos un poco. Debemos pensar en semifinales y no hacer el loco porque se empieza de cero y te pueden sacar del frontón.

¿Esperaba, cuando anunciaron su pareja junto a Rezusta, estos resultados y estas buenas sensaciones?

Nos dieron como favoritos, pero eso no entrega puntos. Debemos demostrarlo todos los días porque hemos ganado partidos sufriendo mucho, partidos en los que hemos sabido superar las adversidades. En verano ya jugamos juntos y habíamos competido muy bien, asi que estaba esperanzado.

Dos zurdos juntos...

No es ninguna desventaja. Lo llevamos muy bien.

Sólo han perdido dos encuentros y ambos contra Bengoetxea y Larunbe. ¿Por qué?

No hay explicación. Nos buscaron las cosquillas porque Oinatz es un artista adelante. Pero no hay que darle muchas vueltas, sino aprender de los errores y seguir mejorando. Si nos toca jugar contra ellos en semifinales, intentaremos ganarles por fin.

Hablaba del verano. Después del Manomanista, no brilló en el Cuatro y Medio ni en los festivales.

Soy humano. Gané la chapela del Manomanista con 19 años, lo que es algo grande, pero luego el verano se me ha hecho largo. No pude prepararme para el Cuatro y Medio, que es una especialidad que se me atraganta, y salió lo que salió. Pero el Parejas es distinto. Estoy más relajado mentalmente y más fresco.

¿Pesa ser, junto a Altuna, el nuevo referente de Aspe tras la baja de Juan Martínez de Irujo?

Hay que cogerlo con filosofía porque tenemos 20 años. Hace dos, estaba en aficionados. Tanto a Jokin como a mí nos han salido las cosas bien y si eso implica jugar más partidos, bienvenido sea.

Están muy cerca de semifinales. ¿Ve a otros favoritos para entrar?

Creo que Zabaleta y Elezkano, a pesar de los altibajos, pasarán. Son muy duros. Zabaleta le da una barbaridad, es el que más chispa tiene. También Albisu está a un gran nivel y Aimar, que es el pelotari más grande. Pero no se puede descartar a nadie.

¿Cómo ve a los riojanos?

Desde el verano, Merino está mucho mejor y tiene opciones de pasar junto a Ezkurdia. Víctor, en los últimos partidos, ha ido jugando más y más. Es atrevido, con un nervio especial. Está aprovechando su oportunidad muy bien. Y a Untoria le ha faltado confianza en algún momento, cuando se le iban dos pelotas y se volvía loco, como dijo él. Pero está muy bien, a su nivel, muy seguro.

¿Sueña con el título del Parejas?

Veo muy lejos la chapela. Pero sería un sueño bonito lograrla con un amigo íntimo como Beñat. Sería muy especial porque, además, el año pasado se quedó a las puertas. Yo sólo he ganado una chapela, la del Manomanista, y eso es hacer algo. Pero tengo ambición. Mi ilusión es ganar muchos títulos. No conozco a nadie que se canse de vencer.