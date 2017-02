Olaizola y Untoria buscan un hueco entre los mejores

La décima jornada del Campeonato de Parejas de Primera se cierra esta tarde con un nuevo reto para Aimar Olaizola y Álvaro Untoria. El pasado fin de semana lograron sacudirse de fantasmas, encontraron juego y se deshicieron sin problemas de Altuna y Barriola.

CARTELERA Ayer, Idiazábal. PARTIDO RESULTADO Campeonato de Parejas de Primera. Víctor - Albisu/Altuna III - Barriola 22-8 Campeonato de Promoción. Arteaga - Erasun/Ugalde - Martínez 22-13 Ayer, Pamplona. PARTIDO RESULTADO Arretxe II - Ibai Zabala/Tainta - Beroiz 22-14 Campeonato de Parejas de Primera. Bengoetxea-Larunbe/Urrutikoetxea-Imaz 22-9 Hoy, Bilbao (17.30 horas, ETB1). PARTIDO Campeonato de Parejas de Primera. Elordi - Erostarbe/Peña II - Salaverri Campeonato de Parejas de Primera. Olaizola II - Untoria/Elezkano II - Zabaleta Gorka - Cecilio/Mendizabal III - Irusta

Un respiro para no perder comba. Pero ahora llega el momento de reivindicarse y dar un salto adelante. En Bilbao (17.00 horas, ETB1), el navarro y el riojano se miden a Elezkano II y Zabaleta, quienes por méritos propios ocupan, en esta décima jornada, puestos de honor. Ganar significa desbancarlos de esa plaza. Perder es sinónimo de afrontar una recta final que no permitirá más errores. Untoria se muestra de nuevo sonriente y afronta el reto con ganas: «Este encuentro significa que se marchen o meternos de lleno en el Parejas». Porque, además de igualarles en la clasificación, encadenar dos triunfos consecutivos supone un plus de confianza.

A pesar de todo, el najerino se muestra muy respetuoso respecto a sus rivales. «Zabaleta es uno de los mejores zagueros de la actualidad. Tiene mucho golpe, no falla, quita pelota al delantero.», analiza Untoria sobre su rival en los cuadros traseros. Mientras, a Elezkano lo califica como «luchador nato y con remate». «Nosotros tenemos que pelear hasta el final, darlo todo en la cancha y no regalar nada para seguir mejorando», sentencia.

Antes del estelar en el frontón Miribilla, el festival comenzará con un duelo del Campeonato de Promoción con Rubén Salaverri como representante riojano. El de Fuenmayor se aliará con Peña II para hacer frente a Elordi y Erostarbe. Ambas duplas necesitan un triunfo para no descolgarse, ya que sólo han logrado una victoria de tres encuentros. El ganador recibirá un balón de oxígeno de cara a un torneo muy corto y que ya pasa su ecuador. En el tercer partido habrá doble presencia riojana. Gorka y Cecilio repetirán como pareja para enfrentarse a Mendizabal e Irusta.

Múltiples citas de aficionados

Además, hoy se multiplican las citas de pelota aficionada. En el Adarraga (11.00 horas), el San Cosme se mide al Tenis en el Campeonato de España de Clubes de herramienta. Mientras, el Titín visita Colmenar.

Además, habrá actividad en Nájera (17.00 horas) con las semifinales del Cuatro y Medio de juveniles (Lerena/Altuzarra y Martínez/Pérez) y un festival aficionado en Alcanadre.