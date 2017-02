Bengoetxea y Larunbe se agarran al torneo a costa de un flojo Imaz

Si en la cabeza de la tabla del Parejas hay una combinación que parece intratable, en la parte baja se ha quedado en solitario la dupla formada por Urrutikoetxea e Imaz. Se esperaba más de la apuesta, pero el zaguero novato está sufriendo demasiado en el torneo. Ayer erró nueve pelotas, estuvo siempre dominando por un sólido Larunbe y permitió a Bengoetxea Lucirse en el remate.

22 BENGOETXEA

9 LARUNBE URRUTIKOETXEA-IMAZ Duración: 45 minutos Pelotazos: 347. Saques: Bengoetxea, 0; Urrutikoetxea, 0. Faltas: Bengoetxea, 1; Urrutikoetxea, 0. Ganados: Bengoetxea, 9; Larunbe, 1; Urrutikoetxea, 2; Imaz, 0. Perdidos: Bengoetxea, 3; Larunbe, 3; Urrutikoetxea, 3; Imaz, 9. Marcador: 3-0, 3-2, 9-2, 9-3, 10-3, 10-4, 12-4, 12-6, 13-6, 13-7, 15-7, 15-8, 16-8, 16-9 y 22-9. Incidencias: Casi lleno en el frontón Labrit de Pamplona.

Apenas hubo igualdad porque el partido se rompió pronto. Urrutikoetxea se desesperaba (no firmó un tanto hasta el 12-6 con una cortada) mientras Bengoetxea disfrutaba. Y eso que falló un saque propio de un infantil (la pelota casi no llegó al verde, en el 12-5). Pero las diferencias eran tremendas. Larunbe mandaba e Imaz no podía. Arriba, abajo, a las tablas... Un desastre que deja a los perdedores con sólo tres triunfos y muy necesitados si quieren aspirar a las semifinales mientras los ganadores aspiran a lo más alto.