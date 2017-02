Con las ideas muy claras ante Altuna y Barriola

La coalición entre Víctor y Albisu ha llegado a buen puerto. Después de varias jornadas de dudas en que ambos pelotaris reconocieron que no habían logrado aportar el máximo en pos del bien común por no tener las ideas demasiado claras, las largas conversaciones mantenidas han dado sus frutos. Dos triunfos consecutivos ha aupado al de Ezcaray y al de Atáun a la tercera plaza de la clasificación de la liguilla de cuartos.

CARTELERA Ayer, Echarri-Aranaz. PARTIDO RESULTADO Campeonato de Parejas de Promoción. Darío - Jaunarena/Bakaikoa - Ladis Galarza 22-16 Ayer, San Sebastián. PARTIDO RESULTADO Campeonato de Parejas de Promoción. Laso - Iturriaga/Errandonea - Martija 22-14 Campeonato de Parejas. Liguilla. Irribarria - Rezusta/Ezkurdia - Merino II 22-18 Retegi Bi - Tolosa/Jaka - Merino Hoy, Idiazábal (17.30 horas, ETB1). PARTIDO Campeonato de Parejas. Liguilla. Víctor - Albisu/Altuna III - Barriola Campeonato de Parejas de Promoción. Arteaga - Erasu/Ugalde - Martinez

Hoy (17.30 horas, ETB1) en Idiazábal tienen la opción de dar un paso no definitivo pero sí importante hacia el pase de ronda. Deben superar a Jokin Altuna y Abel Barriola, una combinación que ha ido de más a menos y que está sufriendo en este tramo del campeonato. Víctor tiene las ideas muy claras. A pesar del respeto y el cariño que profesa por el zaguero de Leiza, la hoja de ruta para esta tarde en el frontón Igarondo es clara: «Intentaremos castigar a Abel y hacer, luego, las cosas bien, que significa estar acertado en el remate».

En las últimas semanas, Víctor ha brillado cuando Albisu ha mandado en los choques. Y eso requiere que el zaguero guipuzcoano tenga confianza y no yerre pelotas. «Hemos llegado a una conclusión de juego y creo que Albisu está en un gran momento. Nos costaba unir fuerzas y ahora creo que formamos una pareja compensada», reconocía el ezcarayense.

Enredarse con Altuna sería bonito para el espectador, pero no tanto para Víctor. «Me encanta verle jugar porque es atrevido, pero tenerle en contra no tanto. Puede parecer que dominas pero si no aciertas, a la contra te pone las cosas muy difíciles. Creo que será un partido de castigar atrás», reflexionaba.

Si vencen, Víctor y Albisu podrían aspirar a la segunda plaza momentánea, un premio importante pero que no significa demasiado para el riojano: «Esta jornada es importante para todos y habrá tensión, pero no es definitiva».