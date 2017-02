Olaizola y Untoria, contra el riesgo de descolgarse ante Altuna y Barriola

Logroño. Aimar Olaizola y Álvaro Untoria se enfrentan esta tarde en Vitoria (17.00 horas, ETB1) a la primera bola de partido del Campeonato de Parejas. Quedan todavía suficientes jornadas como para enmendar errores, pero levantar dos triunfos de desventaja puede resultar muy complicado. Así que en el Ogueta, ante unos rivales directos como Altuna y Barriola, el de Goizueta y el najerino deben resolver todas sus dudas para, de nuevo, encontrar el camino del triunfo después de acumular tres derrotas consecutivas y complicarse el futuro.

El riojano salió derrotado del último duelo, ante el inalcanzable, por el momento, Rezusta, pero no se fue lamiéndose las heridas del Labrit, como en jornadas anteriores. «Me quedó la tristeza de perder, pero me encontré mucho mejor. Aguanté bien, di velocidad a la pelota y me mostré rocoso a pesar del castigo al que me sometieron Irribarria y Rezusta», asegura el zaguero de Nájera. «Fallé alguna, pero con otras sensaciones diferentes. Me encuentro bien y creo que ya he pasado el bache. Pero ahora hace falta ganar un partido», insiste Untoria.

Deberán superar a unos hipermotivados Altuna y Barriola, que vienen de un tremendo fiasco en Munguía y aspiran a recuperar sensaciones esta tarde. El delantero sabe que para hacerse grande, además de ser artista, hay que superar a los mejores. Y Olaizola, por palmarés y juego, es el más duro de los rivales. Mientras, Barriola no estuvo nada fino en Munguía, regaló todo y ahora debe volver a ser sólido, aunque su golpe no sea el de antaño.

Abrirá el partido del Parejas de Promoción entre Laso e Iturriaga y Bakaikoa y Apraiz, sustituto de Ladis Galarza, y cerrará el choque con más riojanos del fin de semana: Gorka y Merino ante Mendizabal III y Cecilio.