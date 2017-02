Ezkurdia y Merino se vuelven a liar y pierden

Pelota entregada, pelota perdida. Aunque en este caso, tanto y partido. Así sumaron Elezkano y Zabaleta el quinto triunfo en el Campeonato de Parejas frente a Ezkurdia y Merino II, que por segunda semana consecutiva despreciaron una victoria que tenían al alcance. A día de hoy podrían tener seis victorias en sus casillero en los nueve partidos jugados, pero en realidad acumulan cuatro y comprometen su clasificación, aunque aún quedan cinco partidos para definir su futuro.

21 EZKURDIA

22 MERINO ELEZKANO-ZABALETA Duración: 85 minutos. Pelotazos: 614. Saques: Ezkurdia, 1; Elezkano,2. Faltas: Ezkurdia, 0; Elezkano, 0 Ganados: Ezkurdia, 7; Merino, 3; Elezkano, 6; Zubieta, 2 Perdidos: Ezkurdia, 8; Merino, 4; Elezkano, 6; Zubieta, 4 Marcador: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-4, 4-4, 5-4, 5-5, 5-6, 6-6, 7-6, 7-7, 7-11, 8-11, 8-12, 11-12, 11-14, -12-14, 12-15, 17-15, 17-17, 18-17, 18-19, 19-19, 19-21, 21-21, 21-22. Incidencias: Frontón Labrit de Pamplona. Octava jornada del Campeonato de Parejas. Lleno.

El Labrit tiene paciencia. El partido no fue bueno, sino un cántico a los errores. Veintidós tantos tiraron los cuatro pelotaris en acciones no forzadas. Con estos números, poco se puede ver sobre la cancha, salvo la emoción de un marcador incierto que se mueve a golpe de fallo más que de acierto y en el que prima la precaución sobre la jugada. Poca pelota en escena, algo que no es habitual en este torneo.

El compromiso arrancó con un tanto de saque de Joseba Ezkurdia, avance de lo que se podría esperar. Varios errores movieron el electrónico en la igualdad, con empates a uno, dos, cinco, seis y siete. Danel Elezkano era quien buscaba la definición más rápida ante la insistencia de Ezkurdia por acabar el tanto sin éxito. Lejos del frontis, Zabaleta se mostraba mucho menos preciso que David Merino, pero la diferencia residía en los cuadros alegres, donde Elezkano movía a su oponente, ganaba tantos con su apertura y obligaba a Merino a correr para defenderse de las pelotas al rincón.

Los colorados neutralizaron las primeras desventajas del partido, que con 7-6 en el marcador sufrió un amago de ruptura al ligar los azules cinco tantos fruto de tres errores de los adversarios y dos aciertos. Al riojano le faltaba altura en su golpeo, aunque tampoco pasaba apuros. De hecho, ninguno de los dos zagueros buscó la distancia con el rebote en ningún momento.

A la primera brecha le sucedió la reacción de los colorados. Una vez más, errores y aciertos. 10-12 y 11-13 para iniciar la segunda mitad inmersos en la incertidumbre. Merino coqueteaba con el ancho y de la misma forma que era capaz de ganar un tanto con una magnífica apertura desde el siete, también se iba a la contracancha en dos acciones consecutivas. 11-14. Se imponía una reacción. Y llego. Cinco tantos consecutivos, con vuelta en el decimotercero (13-15), pusieron el 17-15 en el marcador, pero el error definía y al de Ezkurdia se sumó un tanto de saque para empatar el duelo. Ninguna de las dos parejas ganaba el tanto por acierto. Inseguridad y, por tanto, incertidumbre. El duelo volvió a vivir del empate, a 17, 18 y 19. hasta que dos errores de los colorados dieron una ventaja casi letal a sus oponentes, 19-21. No había lugar para otro error. Dos tantos ganados por Ezkurdia, magnífico el primero de ellos, propiciaron el último empate, 21-21. Quien acertase, ganaba o mejor dicho, quien no cometiera un error, vencía. Ezkurdia entregó la pelota en los medios y Elezkano, al que le sobra desparpajo, conectó su gancho. Final y victoria.