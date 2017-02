Víctor busca la continuidad

Las oportunidades pocas veces llegan por casualidad. Se necesita trabajo, coraje y esfuerzo para que alguien dé la alternativa. Víctor lo sabe. Fue el primer elegido por Asegarce para suplir la baja de Artola y también cuando cayó Olaizola, obligando al ezcarayense a desdoblarse en el mismo fin de semana.

Esta noche en Mallavia (21.00 horas; en diferido, 22.00 horas, ETB1) puede ser la última vez que sustituya a Artola, lesionado en la tercera jornada. El guipuzcoano aún no ha comenzado a entrenar, pero los plazos de recuperación se acortan y desea volver cuanto antes a las canchas. Por eso, Víctor Esteban debe aprovechar su oportunidad. Por eso, y por dar continuidad al buen papel firmado el pasado viernes en Galdácano, cuando el delantero se mostró como puntillero. «Me vi bastante mejor en el remate, pero tengo que seguir entrando. Creo que he fallado, pero tampoco he tenido suerte con chapas y rayas. Espero que la racha cambie ahora», indica.

El ezcarayense volverá a hacer pareja con Albisu, con el que también parece que se entiende mejor, para superar a Urrutikoetxea e Imaz, que será el pelotari que acabe el campeonato por decisión de Asegarce. Estos ocupan la última plaza, con tres victorias. El riojano y el guipuzcoano, con cuatro, ocupan la cuarta plaza, pero hoy pueden ascender a la segunda posición de la tabla, desde donde todo se ve con más tranquilidad. «Es un punto especialmente importante que supondría dar un paso adelante», incide el pelotari ezcarayense.

Darío quiere otro triunfo

En el primer partido del festival, el riojano Darío, junto a Jaunarena, intentará lograr el segundo triunfo en esta tercera jornada. En Munguía se quedó en 21 y desperdició cinco tantos de ventaja. Hoy se mide a Elordi y Erostarbe, una pareja en alza y que aspira a alcanzar las semifinales del Torneo de Promoción.