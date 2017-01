Garazi y Alba Martínez reivindican la pelota femenina en el Emakume Masters

La primera jornada de la Emakume Masters Cup reunió el pasado fin de semana a 75 pelotaris en una fiesta del deporte femenino. En principio, tres riojanas iban a jugar en el torneo: las hermanas Garazi y Naroa Martínez y la bañeja Alba Martínez, aunque Naroa no pudo acudir a causa de sus estudios.

Las dos disfrutaron de una jornada de partidos en Cestona que incluyó un duelo entre ambas, del que Alba salió vencedora, junto a su compañera, la tudelana Arrate Bergara. Pero más allá de la competición, en la que Alba Martínez continúa adelante tras lograr el pase de ronda con dos triunfos, el torneo ha servido para galvanizar el trabajo callado de mucha gente que sigue empeñada en demostrar lo obvio: que la pelota, como cualquier deporte, no sabe de géneros.

Alba Martínez, a sus 14 años, fue una de las más jóvenes de una cita sin categorías. A ella, el gusanillo de la pelota le picó a causa de un primo. «Mis padres aceptaron muy bien mi decisión y me animaron a que siguiese en el frontón», explica. Eso ocurrió hace ocho años. Cuando las diferencias entre niños y niñas apenas son perceptibles, no sólo jugó, sino que ganó muchos partidos. «A los chicos hay que jugarles con más picardía. Siempre les quiero ganar porque van confiados y piensan que nosotras seremos malas», dice con una sonrisa. Sin embargo, a los 12 años, tuvo que dejarlo. «Las fuerzas no eran las mismas y las pelotas me dejaban las manos muy mal», recuerda.

Pero cuando llegó a sus oídos la posibilidad de disputar la Emakume Masters, no lo dudó. «Lo echaba de menos. Me daba miedo que después de tanto tiempo sin jugar lo hiciese mal, pero tras dos tantos me acordé de todo y disfruté», rememora.

Mientras, Garazi es más veterana pero también ha vivido una experiencia similar. Ella, cuando, tuvo que abandonar la pelota a mano en categoría cadete, se pasó a la pala. «Si hubiesen existido competiciones, no lo hubiese hecho», reconoce.

La Emakume Masters Cup, al igual que otros torneos e iniciativas, ha dado visibilidad al mundo de la pelota femenina. «Creo que es un deporte seguido, con aficionadas. Pero tendemos a pensar que no juega ninguna mujer, que es exclusivamente masculino. Y no es así», explica. Ella ve la pelota como una parte más de su vida, por lo que no se siente pionera. «Es algo normal. No estoy haciendo nada raro ni necesito impulsar nada. Sólo siento que si hay un movimiento que va a fomentar la pelota femenina, tengo que estar. Pero no por responsabilidad, sino por afición», concluye Garazi Martínez.