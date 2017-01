Merino II y Víctor buscan la quinta en una jornada de tensión y obligaciones

La novena jornada del Campeonato de Parejas se presenta con obligaciones para todos, excepto para los líderes. Con siete duplas en una sola victoria, cada fecha representa una oportunidad de no perder comba.

Los dos riojanos que eligieron material ayer, David Merino y Víctor Esteban, de momento ocupan una de las cuatro plazas que da acceso a las semifinales. Pero, a falta de seis jornadas de liguilla, nada está decidido, ni mucho menos.

En Pamplona, Merino II se vio con su compañero Ezkurdia y sus rivales, Elezkano II y Zabaleta. El de Villar de Torre salió enfadado de Oyarzun a causa del cestaño y no quiere que se repita. Ayer, no puso demasiadas pegas, aunque dejó todo al examen del sábado, en el Labrit: «Hemos encontrado unas pelotas más rápidas que las de ellos, pero todo cambia en el partido. Ayer el frontón estaba frío, el sebo... todo las hace cambiar. En Oyarzun hubo una pelota que no era ni de Primera, sino de quinta. Esperemos que no se repita», explicaba. Tras la última derrota, para el zaguero no hay oportunidades que dejar pasar: «Les ganamos hace quince días en Logroño, aunque con Jaka. Intentaremos hacer el mismo trabajo que entonces para contrarrestar a Elezkano y a Zabaleta, que está a un gran nivel», explicaba.

Ya por la tarde, en Mallavia, el turno era para Víctor Esteban, que reconocía que el frontón de la localidad cuenta con un «suelo extraño». «Es muy seco, con alguna zona más rápida y creo que las pelotas se acabarán quedando», explicaba. «Por eso hemos elegido pelota viva, con gracia, y Urrutikoetxea e Imaz se han decantado por otras más lentas», incidía. Su objetivo es refrendar el buen juego exhibido en la última jornada: «Me veo cada vez mejor entrenando y jugando y espero seguir así el viernes».