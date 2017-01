Inercias opuestas en Galdácano

Continúa el carrusel de partidos del Campeonato de Parejas. Turno para la octava jornada -inicio de la segunda vuelta- que comenzó el pasado miércoles y que hoy hace escala en Galdácano. Hasta el frontón de la localidad vizcaína se desplazan dos parejas con inercias distintas. Por un lado el riojano Víctor Esteban que sustituye al lesionado Artola. El de Ezcaray juega con Albisu guardándole las espaldas. Enfrente tendrán a Bengoetxea VI y Larunbe.

CARTELERA Hoy, en Galdácano. 20.00 h. (ETB1, 22.00) PARTIDO Campeonato Parejas Promoción - Cuartos Gorka-Martija/Peña II-Ibai Zabala Campeonato Parejas - Cuartos Bengoetxea VI-Larunbe/Víctor-Albisu

No hay urgencias de vida y muerte si nos atenemos a la clasificación porque con la igualdad que presenta el torneo, Víctor y Albisu, ahora penúltimos con tres victorias, están a un solo triunfo de los segundos. El problema es que en este 2017 no han conseguido aún una victoria (tres partidos, tres derrotas) y eso afecta a la cabeza, y también a las manos, a las piernas... «Necesitamos una victoria de manera inmediata. Desde que comenzó el año no hemos ganado partido alguno y eso afecta a la moral. Ellos, en cambio, vienen de batir a los líderes y por consiguiente con mayor confianza», resumió Víctor Esteban el pasado miércoles.

BengoetxeaVI y Larunbe llegan sin poder borrarse aún la sonrisa de los labios después de que la semana pasada vencieran a los líderes. En 12 dejaron a Irribarria y Rezusta en el frontón de Hendaya.

El partido de esta noche será muy especial para Mikel Larunbe, ya que juega en su localidad natal: «Me hace ilusión jugar en mi pueblo, hay que tener en cuenta que es aquí donde me he hecho pelotari y siento el apoyo de toda la gente que me ha visto desde mis inicios».

Víctor sabe por dónde puede venir la mejoría en los resultados: fallar menos. El riojano necesita minimizar errores para poder llegar al cartón 22 antes que sus rivales. «Será un partido complicado porque ante mí tendré a un pelotari muy duro, que defiende como nadie y a la hora de acabar es uno de los mejores», afirmó Víctor Esteban.

Gorka sí, Salaverri no

No viajará solo Víctor a Galdácano ya que su hermano Gorka ha sido designado por la empresa para sustituir al lesionado Errandonea. De esta manera, el mayor de los hermanos Esteban jugará en el primer partido de la noche, correspondiente al torneo de parejas de Promoción.

El delantero de Ezcaray actuará respaldado por Martija y sus rivales serán Peña II e Ibai Zabala. El riojano Salaverri, zaguero titular de la pareja, ha preferido no forzar su derecha que se encuentra muy justa y esta semana verá el partido desde la grada.