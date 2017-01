Un Parejas igualado entre sonrisas y lágrimas

logroño. Siete duplas en un margen de dos partidos. Seis en los límites de uno. Un sueño para las promotoras Aspe y Asegarce y un aliciente para los aficionados. El Campeonato de Parejas está brillando por su igualdad y competitividad. Tal vez no por juego ni por regularidad, porque ha habido petardos notables y, sobre todo, actuaciones guadianescas. Pero picante no le falta al guiso que se está cociendo.

A falta de siete jornadas decisivas, poco puede darse por hecho. Tal vez lo único es que Irribarria y Rezusta tienen una plaza casi asegurada en las semifinales si mantienen, aunque sea levemente, su dominio en los frontones. Los dos se han convertido en las estrellas del torneo y sólo el desgraciado accidente de tráfico del zaguero ha impedido que completen una primera vuelta de ensueño. De los demás pelotaris, cabe destacar el papel de Altuna, cuando no ha estado lesionado, la regularidad de Zabaleta y la 'reaparición' de David Merino.

Porque el papel de los riojanos, al igual que el devenir del torneo, se puede tildar de irregular. La alegría la protagoniza el de Villar de Torre, que ha concluido esta primera vuelta en la segunda posición de la tabla. Las lágrimas se las enjugan Álvaro Untoria y Víctor Esteban, que no están logrando disfrutar del campeonato. El de Nájera ha sumado tres triunfos y cuatro derrotas, mientras que el ezcarayense ha cosechado una victoria y cuatro partidos perdidos, como sustituto de Artola.

Merino II, Untoria y Víctor, el trío de riojanos que compite en el Parejas. / L.R.

David Merino firmaría una recta final de la liguilla de cuartos similar a lo vivido hasta ahora. «Nos vendría de perlas ganar otros cuatro partidos, al menos, pero sobre todo está bien que Joseba [Ezkurdia] y yo estemos jugando cada vez mejor y con más confianza», resalta el zaguero de Aspe. Mientras, su compañero en los cuadros traseros, Álvaro Untoria, se reclama «una mejoría». «Si sumo más juego con Aimar [Olaizola] seguro que nos podemos clasificar, aunque los partidos que quedan seguro que serán muy duros», reconoce.

Ambos tienen el horizonte de siete partidos por delante. A Víctor Esteban, éste se le puede cerrar en dos o tres semanas cuando Artola se recupere. Y por eso desea aprovechar las oportunidades. «Creo que si cambiamos la racha, con una sola victoria, tendríamos confianza y mejoraríamos bastante», analiza.

Marcado por el material

El torneo está castigando a todos los pelotaris por la tensión y el ritmo de los partidos, pero el material parece que no está ayudando. En algunos encuentros ha sido clave y ha cambiado las tornas. Lo que está claro es que los pelotaris no están disfrutando con él. «Se queda en nada a mitad de partido, no ayuda a dar ritmo», analiza un delantero, Víctor.

Mientras, las quejas de los zagueros se repiten. «Son lentas, evitan el espectáculo y hacen que sea muy complicado quitar el aire al delantero», analiza Merino II. «El material me resulta demasiado lento y no me va mucho, pero estoy intentando amoldarme», dice Untoria. Le quedan, como a los demás, siete jornadas que van a pasar muy rápido.