Jaka se examina ante Altuna en su segunda aparición en el torneo

La octava jornada del Campeonato de Parejas se presenta desacoplada al calendario. Las fiestas de San Antontxu de Munguía han hecho que hoy se inauguren las carteleras con un partido perteneciente al Torneo de Promoción y otro al de Primera.

CARTELERA Hoy, Munguía (17.00 horas) PARTIDO Campeonato de Promoción. Liguilla de cuartos. Darío - Jaunarena/Laso - Iturriaga Campeonato de Parejas. Liguilla de cuartos. Jaka - Zabaleta/Altuna III - Barriola

En el partido estelar de hoy (17.00 horas, sin televisión), se encontrarán dos parejas a las que una sola victoria separa en la tabla. Llegan como favoritos, por estado de forma y nombre, Altuna y Barriola, que vencieron el pasado fin de semana con una exhibición del delantero guipuzcoano. Cuando éste ha saltado a la cancha, el veteranísimo zaguero de Leiza se ha encontrado muy cómodo.

La genialidad del puntillero de Amézqueta será un examen de reválida para Erik Jaka, que disputará su segundo encuentro del torneo, en sustitución de Elezkano II, que no se ha recuperado de sus problemas de tobillo pero que aspira a volver la semana que viene. Jaka no pudo lograr el triunfo en Logroño ante Ezkurdia y Merino y hoy le tocará lidiar con un rival dos años más joven pero que ha subido escalones de tres en tres hasta asentarse en la cúspide de la espectacularidad. Mientras, en la zaga, Zabaleta intentará mantener su línea ascendente ante un rival, Barriola, que no regala y que sostiene todos los peloteos.

Antes, en el partido de Promoción, el ezcarayense Darío y Jaunarena, nuevo zaguero que brilló en Logroño, intentarán asaltar la primera plaza de la tabla ante unos rivales que también ganaron el choque del debut y que aspiran al mismo objetivo: Laso e Iturriaga. Darío tiene que mejorar sus prestaciones y afinar su golpe para convertir su pareja en imbatible. Iturriaga puede convertirse en la diana de los bombardeos.