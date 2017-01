David Merino es el riojano al que mejor le están yendo las cosas en el Parejas. A pesar de eso, mantiene la cautela: «Aún no hemos hecho nada, pero ha mejorado nuestra confianza. Empezamos mal, pero cada día estamos mejor». Para el de Villar de Torre, la liguilla de cuartos se prevé muy igualada y la tensión va a ir creciendo con el paso de las últimas siete jornadas. «Ahora los puntos van a valer mucho por lo que suponen para el que gana y lo que quitas a los demás», asegura. «Todos estamos metidos en el barullo y hasta el último partido creo que no se conocerá a todos los clasificados», recalca. Merino II no se marca más objetivos que el de pasar porque, al principio del torneo, junto a Joseba Ezkurdia se planteó «ser competitivo» y lo ha logrado.

Eso sí, a costa de un enorme esfuerzo por culpa del material: «Es muy mejorable. Al principio parece que tiene algo, pero se queda en nada. Le tenemos que dar con todo para poder quitar el aire y es complicado, te acaba matando».