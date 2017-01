«Nos está costando encontrar un patrón de juego»

Víctor Esteban se llevó el disgusto cuando supo que Asegarce confiaba en Artola, que salía de una lesión, para el Parejas. Pero el infortunio del guipuzcoano le llevó a las canchas en la cuarta jornada. A partir de ahí, ha disputado cinco encuentros (en un fin de semana le tocó doblar) y sólo ha ganado uno, el primero. Y el ezcarayense encuentra una razón principal: «Nos está costando conseguir un patrón de juego. Contra Olaizola, nos precipitamos; frente a Rezusta, fallamos los dos; ante Urrutikoetxea, nos desconectamos...». «Nuestra idea es ganar partidos y empezar a jugar mejor», incide.

Víctor reconoce que no termina de «tener confianza». «Las dudas me matan: a veces dejas entrar a Albisu desde el 4, otras rematas... A veces dominamos el tanto pero no acabamos ganándolo», recalca. «Creo que queda mucho tiempo y que podemos hacer las cosas bien, encontrando una idea de juego y llevándola hasta el final», concluye.