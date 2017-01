«Queríamos ser competitivos y lo estamos consiguiendo»

Contento por el punto logrado, Merino II llegaba a la sala de prensa cansado y satisfecho.

Bien está lo que bien acaba. Se trataba de ganar y se ha conseguido.

Yo no he empezado como me gustaría, he fallado más de lo que me gustaría. Jaka las ha cazado adelante y José Javier le ha dado mucho atrás.

Pero poco a poco han ido cambiando las cosas.

Sí, creo que Joseba (Ezkurdia) ha estado bastante inteligente buscando los pies y las cosquillas de Erik (Jaka) y hemos mejorado. A partir del tanto 5 o 6 me he metido en el partido y hemos sumado los dos.

¿Tiene bien la derecha? Durante el partido se le ha visto ir a colocar más que a pegarle.

La mano la tengo perfecta. Hay partidos en los que hay que darle y otros en los que hay que colocar. José le estaba dando mucho atrás y si me ponía de tú a tú iba a salir él vencedor. He tratado de buscar a Jaka. Al principio no me han salido las cosas, pero luego ha ido mejor.

Con esta victoria se sitúan en el segundo puesto de la clasificación. ¡Quién se lo iba a decir hace mes y medio!

Sí, empezamos mal el campeonato con dos derrotas y parecía que no íbamos a levantar cabeza. Yo empecé peor psicológicamente que él y Joseba me ha ayudado mucho y quiero agradecérselo. Queríamos ser competitivos en este campeonato y lo estamos consiguiendo.

Zabaleta es un hueso duro de roer, ¿qué tal ha ido el partido?

Es súper incómodo (risas). Creo que junto a Rezusta y Albisu son los más incómodos porque pegan mucho. Si le dejas pelota te tiene en el rebote todo el partido.