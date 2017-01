Bien está lo que bien acaba

logroño. El objetivo era ganar, el cómo era lo de menos. Si se vence jugando bien, pues mejor. Pero sobre todo, ganar. Y cumplieron Ezkurdia y Merino II ante Jaka y Zabaleta (22-15). No fue un gran partido, ya que se produjeron demasiados errores en un Adarraga frío, con menos de media entrada.

Comenzó igualado el encuentro. Fue una presentación de credenciales de los cuatro protagonistas. La primera, la de Jaka, de gancho. El de Lizarza demostró ayer personalidad, no se arrugó y lo intentó siempre. No le salieron las cosas, pero firmó un partido más que digno para un debutante en el Parejas.

La segunda de Ezkurdia, con un dos paredes práctico. Merino II comenzó al ralentí, fallando demasiado. Con 1-4 en el electrónico un zurdazo de Zabaleta devolvió la iniciativa a colorados (2-4). Ezkurdia y Merino aprovecharon el regalo para ponerse de nuevo por delante 5-4 con dos errores de Jaka y un saque del delantero de Arbizu.

No le falta carácter a Jaka que entró de zurda para engañar a Ezkurdia y devolver las tablas al marcador (5-5). Y con la inercia, la pareja azul se fue hasta 5-8 con una afortunada escapada de Zabaleta, un error de Merino y una chapa de Ezkurdia cuando intentaba una dejada al ancho.

Partido de alternativas. Turno a continuación para colorados con una buena pelota de Ezkurdia cruzada a pared izquierda que Zabaleta no llevó y un saque (7-8). Jaka hizo un inciso en la racha colorada con una parada al rincón (7-9). Y siguieron los vencedores con cuatro tantos más. Una pelota a la chapa de Jaka (8-9), una pelota a pared izquierda que el delantero azul no llevó (9-9), un fallo de Jaka (10-9) y una tanto atrás de Ezkurdia al que Zabaleta no llegó porque chocó con Merino (11-9).

El partido se movía pendular, por detalles. Como el que llevó a colorados a fallar un tanto que tenían ganado pero que Merino tiró fuera (11-10). El siguiente punto fue de los más aplaudidos con dos grandes defensas de azules (una de Jaka y otra de Zabaleta) para que Ezkurdia terminase al rincón (12-10).

La fase decisiva

Se adentraba la cita en los minutos de la verdad. Y fueron los colorados los que más acertados estuvieron entonces. Un pequeño colchón de cuatro tantos (16-12) les permitió a Ezkurdia y Merino II negociar la recta final con más tranquilidad que sus rivales. Y sin embargo fue cuando menos cabeza demostraron. Tres errores consecutivos, uno de Merino (16-13), y dos de Ezkurdia (16-15) metieron de nuevo a azules en el partido. Pero la tarde de ayer estaba más destinada a regalos que a aciertos. Así, Jaka estrelló la pelota en la chapa cuando intentaba un gancho (17-15) y posteriormente fue Zabaleta el que la llevó al colchón superior (18-15) y luego la tiró abajo (19-15). Y de nuevo otro error de Jaka (20-15).

Los dos últimos tantos se los apuntó el de Villar de Torre. Un pelotazo atrás (21-15) y una apertura al ancho para cerrar la cita (22-15).

En el primer partido triunfo claro de Darío y Jaunarena (22-12) que fueron más regulares que sus rivales Ugalde y Martínez. El de Ezcaray comenzó el encuentro con algunos errores evitables pero enseguida consiguió la velocidad de crucero necesaria para vencer. Jaunarena estuvo muy sobrio atrás, cómodo y sin fallar. En el último partido, victoria de Retegi Bi y Cecilio contra Gorka y Merino (18-5).