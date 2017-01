Darío y Salaverri, listos para un Promoción de nueva hornada

Mientras el Campeonato de Parejas de Primera llega al ecuador de la liguilla de cuartos, el de Promoción se estrenará este fin de semana. Dieciséis pelotaris, dos de ellos riojanos, y una media de edad de 20,6 años. Un canto a la nueva hornada de manistas y, sobre todo, un reflejo de los nuevos aires que soplan en las sedes de Aspe y Asegarce.

Darío Gómez y Rubén Salaverri son los dos riojanos que participarán en el torneo. El primero, saltará el domingo a la cancha del Adarraga junto a Jon Jaunarena, el único verdadero veterano, pero que ha cambiado su puesto de delantero por el de zaguero. El segundo lo hará el sábado en Pamplona, junto al pinturero Peña II.

«Tengo ganas de comenzar un nuevo campeonato y encontrar buenas sensaciones», explica Darío Gómez. La demarcación de su nuevo compañero no le crea dudas: «Le he visto entrenar un día y me gusta. Tiene facultades para ser un buen zaguero: tiene postura de abajo, juego de aire y, si hay problemas tiene recursos de sobra para cortar y acabar el tanto», resume el ezcarayense.

Mientras, para Salaverri el debut Campeonato de Promoción se trata de «una gran oportunidad» a la que no quiere sumar presión. «Quiero planteármelo como un partido más», asegura. Llega pleno de confianza, después de haber ganado seis de sus últimos siete partidos, y con ganas de compartir cancha con Peña II. «Es un buen compañero que anda muy bien, con un gran potencial. Yo intentaré poner seguridad y él, que haga los tantos», resume el zaguero de Fuenmayor.