Untoria y Víctor, en la pelea por la segunda plaza

Falta un mundo para las semifinales, pero posicionarse en la parrilla de salida semana a semana es importante. El lunes 2 de enero, en el último encuentro de la quinta jornada, se verán las caras dos pelotaris riojanos con un objetivo común: asentarse en la segunda plaza. Víctor y Albisu lo tendrá muy fácil: les basta con ganar. Olaizola II y Untoria deberán llegar a 22 y esperar resultados. Es un premio menor, pero importante para marcar el territorio.

Ayer, el frontón Beotibar abrió sus puertas para que los cuatro contendientes escogieran las pelotas del encuentro, aunque Olaizola no pudo acudir y la responsabilidad recayó en Álvaro Untoria. El najerino reconoció las diferencias de material, aunque salió satisfecho. «Las nuestras se quedan más y las suyas tienen más bote», resumía. Víctor, sin embargo, no encontró en el cestaño lo que quería: «Hubiésemos querido pelotas más vivas, pero no había, con más salida de frontis y rápidas en el suelo».

Pese a todo, para Víctor, el encuentro del lunes será otra fiesta, después de ganar en su debut. «Estoy muy contento por jugar un partido más ante grandísimos rivales», explicaba. Y es que Olaizola siempre ha sido uno de sus ídolos: «Es de los mejores que he visto. Te pone las cosas difíciles porque maneja el tempo de los partidos», explica el ezcarayense, que en su debut deleitó con el gancho.

Mientras, Untoria sabe que necesitan recuperar el terreno después de que Irribarria y Rezusta les dejasen en el cartón siete. «Nos pasaron por encima y no hay que darle más vueltas. Duele, pero hay que pensar en ganar un punto ante una pareja muy dura y que está por encima de nosotros», concluía.

Por otra parte, ayer Jokin Altuna confirmó que volverá a jugar el día de Año Nuevo en Eibar después de tres semanas de baja.