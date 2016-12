Víctor, entre el remate y la paciencia

Víctor Esteban eligió ayer material para su primer partido de este Parejas, el del sábado en Tolosa. El de Ezcaray se mostró moderadamente satisfecho con los cueros: «Ellos han elegido pelota con menos salida de frontis y de suelo y nosotros, al contrario. Personalmente, me hubiesen gustado más vivas». Antes, durante y después de la elección, Víctor y su compañero Albisu se dedicaron a analizar el juego que deben realizar. «Es un planteamiento claro. No hay que permitir que Bengoetxea se enrede adelante y debemos intentar buscar a Larunbe, pero cuando haya pelota habrá que terminar porque si no, no se ganan los partidos», explicaba. En la romana, los cueros de Víctor y Albisu pesaron 104,4, 104,1 y 105,5 gramos por 104,7, 105,8 y 104,1 las de sus rivales.